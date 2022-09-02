Saadet Partisi’nden Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki 'İşsizlik var.' Ne işsizliği ya?" sözlerine kendi seslendirdiği bir video ile tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ağustos günü Kütahya'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki 'İşsizlik var'. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok" demişti.
Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işsizliğin olmadığına dair açıklamasını, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile eleştirdi.
Erdoğan bugün genç olsaydı… #Empati pic.twitter.com/9cBrfWZcG4— Saadet Partisi #İnsancaYaşam (@SaadetPartisi) September 1, 2022
"ERDOĞAN, YENİ MEZUN BİR GENÇ OLSAYDI"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun seslendirdiği videoda Erdoğan'ın kendi sesine ve açıklamasına da yer verildi.
"Erdoğan bugün genç olsaydı" notuyla paylaşılan video; "Recep Tayyip Erdoğan. Kendisi bugün, üniversiteden yeni mezun olmuş bir genç olsaydı…" sözleriyle başladı.
"TORPİLLE HAKKI YENSEYDİ NE HİSSEDERDİ?"
Videonun devamında, Karamollaoğlu'nun sesiyle, Erdoğan'ın gençlik hali kastedilerek şu sorular soruldu:
"Bu genç; nerede ve nasıl bir iş bulabilirdi? Hangi işte çalışmaya razı olurdu? Kaç lira maaşı kabullenirdi? Bugün her fırsatta 'Ben ekonomistim' diyor sayın Erdoğan. Bu genç ekonomist; motokurye veya kasiyer olarak çalışmaya razı olur muydu? Hiç karşılığında her şeyi yaptıran bu düzende imkanı olsa Sayın Erdoğan yurtdışına gitmeyi düşünür müydü? Girmiş olduğu sınavda derece yapmasına rağmen torpille hakkı yenseydi acaba ne hissederdi?"
"TUTUKLANMA KORKUSUNDAN KENDİSİNE BİR ŞEY SÖYLEMEZDİ"
Videonun sonlarında şu sözlere yer verildi:
"Ve kendisi 'Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya! Yeter ki iş istesin vatandaş iş, iş çok!' dediğini duysaydı; ne hissederdi? Eminim çok şey söylemek isterdi fakat tutuklanma korkusuyla büyük ihtimalle onu da söyleyemez, içine atardı!"
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