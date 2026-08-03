Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

Kurultayda kaybettiği CHP Genel Başkanlığı görevine, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla geri dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha kameralar karşısına geçiyor.
14.00'TE BASIN TOPLANTISI YAPACAK
Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'te bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
BASIN DANIŞMANI DUYURDU
Gelişmeyi, butlan yönetiminin basın danışmanı Atakan Sönmez duyurdu.
Sönmez, X'ten yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00’te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00’te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır.— Atakan Sönmez (@atakansmz) August 3, 2026