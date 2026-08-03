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Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

3.08.2026 10:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Saat verildi: Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

Mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün saat 14.00'te bir basın açıklaması yapacağı bildirildi.
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Kurultayda kaybettiği CHP Genel Başkanlığı görevine, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla geri dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha kameralar karşısına geçiyor.

14.00'TE BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'te bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi. 

BASIN DANIŞMANI DUYURDU

Gelişmeyi, butlan yönetiminin basın danışmanı Atakan Sönmez duyurdu.

Sönmez, X'ten yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00’te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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