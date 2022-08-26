Sabah yazarı Hilal Kaplan, eşi Süheyb Öğüt'den boşandı

26 Ağustos 2022 Cuma, 13:00

İktidara yakın Sabah gazetesinin yazarlarından Hilal Kaplan ile Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'nin yöneticilerinden akademisyen Süheyb Öğüt’ün anlaşmalı bir şekilde Temmuz ayında tek celsede boşandıkları öğrenildi.

Hilal Kaplan ile akademisyen Süheyb Öğüt’ün Temmuz ayında Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava ile boşandı.

Odatv'de yer alan habere göre, Hilal Kaplan'ın avukatı İsmail Albayrak, çiftin anlaşmalı olarak boşandıklarını ifade etti.

Ayrılığın nedeni ise iddiaya göre Süheyb Öğüt'ün Hilal Kaplan'ı aldatması oldu.

15 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları bulunuyor. Hilal Kaplan'ın eşinden herhangi bir nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Hilal Kaplan ve boşandığı eşi Süheyb Öğüt'ün ismi, AKP içerisinde olduğu iddia edilen ve 'Pelikan' diye tabir edilen ekibin öncüleri arasında geçliyordu.