'Saç örme' eylemi yapmıştı: O hemşire meslekten atıldığını duyurdu

Suriye'de öldürülen ve SDG'li olduğu öne sürülen bir kadının kesilmiş saçlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine Türkiye'de DEM Partili isimlerce "saç örme" eylemi başlatılmış ve Kocaeli'nde kamu hastanesinde görevli bir hemşire olan İkra Avcı da bu eyleme katılmıştı.

Söz konusu paylaşımın ardından Avcı gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Avcı, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla meslekten atıldığını duyurdu.

Paylaşımında Avcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kadın cinayetine sessiz kalmadım.

Kadınların öldürülmesine, şiddete ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için saçımı ördüm.

Bunun bedeli ise benim için mesleğim oldu.

Hakkım haram olsun...”