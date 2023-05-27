Sağlık emekçilerine 'seçim' mesaisi

Yayınlanma: 27.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 03:03

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Komite Üyesi Onur Naci Karahancı, resmi olarak görevlendirilmesi başka kurumlarda olan sağlık emekçilerinin söz konusu hastanede çalıştırıldığını belirtti.

"BANA SÖZLÜ TALİMLATLA..."

Söz konusu hastanede görevlendirilen ve ismini vermek istemeyen bir doktor ise kadrosunun Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göründüğünü ancak çalışmak için Defne Devlet Hastanesi’ne çağırıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Hastaneye gittiğimde görevlendirme kâğıdımı sordum ancak bana sözlü talimatla çalışacağımı söylediler. Bu durumda çalışamayacağımı ifade ettiğimde görevi reddetme tutanağı ile tehdit ettiler. Israrcı olunca, söz konusu yazının olmadığını ve gidebileceğimi söylediler.”