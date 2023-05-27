Sağlık emekçilerine 'seçim' mesaisi
İktidarın seçimlere yönelik propaganda çalışmaları devam ederken bitmeyen projelerin art arda açılışı yapılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen Hatay’da Defne Devlet Hastanesi’nin inşaatı bitmeden açılışı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Hastanenin henüz resmi olarak hastane statüsüne girmediği ve bu kurumda çalışmak için görevlendirilen sağlık emekçilerinin ise resmi görevlendirilme yazısının olmadığı öğrenildi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Komite Üyesi Onur Naci Karahancı, resmi olarak görevlendirilmesi başka kurumlarda olan sağlık emekçilerinin söz konusu hastanede çalıştırıldığını belirtti.
"BANA SÖZLÜ TALİMLATLA..."
Söz konusu hastanede görevlendirilen ve ismini vermek istemeyen bir doktor ise kadrosunun Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göründüğünü ancak çalışmak için Defne Devlet Hastanesi’ne çağırıldığını ifade ederek şunları söyledi:
“Hastaneye gittiğimde görevlendirme kâğıdımı sordum ancak bana sözlü talimatla çalışacağımı söylediler. Bu durumda çalışamayacağımı ifade ettiğimde görevi reddetme tutanağı ile tehdit ettiler. Israrcı olunca, söz konusu yazının olmadığını ve gidebileceğimi söylediler.”
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