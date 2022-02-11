SağlıkKent'te ilginç ihale: Aynı teklifi verdiler

11 Şubat 2022 Cuma, 13:55

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe'de sağlık çalışanları için projelendirdiği Sağlıkkent Konutları’nın ihalesi geçen yıl 23 Kasım'da gerçekleşmişti. Muhammen bedeli 140 milyon 749 bin 553TL olarak açıklanan ihaleye iki firma katılmıştı.

Ancak tekliflerin ardından değerlendirme yapan komisyon, döviz kurunda yaşanan büyük dalgalanma nedeniyle ihalenin iptaline karar verdi.

Muhammen bedeli 211 milyon 501 bin 922 lira 73 kuruş olarak açıklanan projenin ihalesi 8 Şubat günü tekrar yapıldı. Bu kez 6 firmanın katıldığı ihaleye 6 firma teklif verdi. Zeray Makine Mühendislik A.Ş, MEK TEK Yapı A.Ş, Gürbüz İnşaat A.Ş, Yavuz Dekorasyon Ltd, ASİA Grup Yapı İnşaat- KİPSAŞ A.Ş. ortaklığı ve Haldız İnşaat A.Ş. teklif veren firmalar oldu.

Açılan teklif dosyaları sonrasında iki firmanın muhammen bedelin altında aynı teklifi vermesi dikkat çekti. Zeray Makine A.Ş. ile AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Veli Haldız'ın babası Macit Haldız'ın sahibi olduğu Haldız İnşaat A.Ş. 207 milyon 500 bin lira ile aynı teklifi sundu.

MEK TEK YAPI A.Ş. 244 milyon lira, Gürbüz İnşaat A.Ş. 254 milyon lira, Yavuz Dekorasyon Ltd. 218 milyon lira, Asia Grup İnşaat ile Kibsaş Karadeniz İnşaat ve Beton Sanayi İş Ortaklığı 285 milyon 61 bin lira teklif verdi. Sonuçlar daha sonra açıklanacak.

36 BİN METREKARE ALAN

Proje, Kartepe Kent Meydanı’na yakın bir yerde 36 bin metrekare alanda yapılacak. 12 bin 500 metrekaresi bina, 8 bin 500 metrekare yeşil alan ve sosyal donatı, 15 bin metrekaresi ise yollardan oluşacak. Bloklar 5 katlı, 13 blok ve 502 daireden olacak. 52 adet 1+1, 350 adet 2+1, 100 adet 3+1 daire bulunacak.







