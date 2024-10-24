Sağlıktaki acı tablo bütçeye yansıdı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.10.2024 - 04:00

Türkiye “yenidoğan çetesi” ile sarsılırken TBMM’ye sunulan Sağlık Bakanlığı bütçesindeki veriler sağlıktaki acı tabloyu ortaya koydu. Verilere göre, aile hekimliği birimi başına düşen nüfusu sayısı geçen yıl 3 bin 65’ti. Bu yıl sonunda 2 bin 980 olması öngörülüyor. Gelecek yılki hedef ise 2 bin 800. 10 bin kişiye düşen hastane yatağı sayısı geçen yıl 31.2’ydi. Bu yıl sonunda 31.7 olması öngörülüyor. Gelecek yılki hedef ise 34.5. 2027 yılında 37’ye çıkarılması öngörülüyor. Bebeklerin tamamı da izlenemiyor. Tam izlenen bebek oranı geçen yıl 90.6’ydı. Bu yıl 93.6 olması öngörülüyor. Gelecek yılki hedef ise 93.8. Tam izlenen gebe oranı geçen yıl 95.9’du. Yıl sonunda 96.5 olması öngörülüyor. Gelecek yılki hedef 97.5. Acil yardım ambulansı başına düşen nüfus geçen yıl 14 bin 450’ydi. Bu yıl sonunda 14 bin 858 olması öngörülüyor. Gelecek yılki hedef 14 bin. 2027 yılında 13 bin 500’e indirilmesi hedefleniyor.

Teklife göre ülkelerinde tedavi olanağı bulunmayan 7 bin yabancı hastaya Türkiye’de tedavi olanağı sunuluyor. Ayrıca 12 ülke ile ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında da 1320 yabancı hastanın tedavisi Türkiye’de yapılıyor. Teklifte, Türkiye’de tedavi talebinde bulunup oturma iznine sahip olan yabancı hastaların genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti aldıkları belirtildi. Sağlık Bakanlığı bütçesinde şehir hastanelerine ilişkin ödeneklere de yer verildi. Bu hastaneleri işleten şirketlere gelecek yıl da hizmet alımı ve kira için milyarlarca lira ödeme yapılacak.