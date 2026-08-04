Sahte vatandaşlık satan müteahhit İBB Davası'ndan tanıdık çıktı: Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı suçlamış!

Sahte ekspertiz raporları ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı sağladığı öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Babacan İnşaat ve B Group AŞ şirketlerinin sahibi olan İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın yönettiği öne sürülen şebekeye mensup 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 72 kişi ise yakalandı.

Operasyon kapsamında 7 şirkete kayyım atanırken 1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 araç, 1 yat ve 10 banka hesabına da el konuldu. Vatandaşlıkların iptaline yönelik işlemler de başlatıldı.

İBB SORUŞTURMASINDA ÇALIK'I SUÇLAMIŞ

Soruşturmanın merkezinde yer alan iş insanlarından İbrahim Halil Babacan ile ilgili dikkat çeken bir detaya rastlandı.

Babacan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası için düzenlenen iddianamede şüpheli olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 4 bin sayfalık İBB iddianamesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Babacan'ın, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2017 yılında, yardımcısı olan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın inşaat ruhsatı karşılığında kendisinden para istediğini iddia ettiği öğrenildi.

İBB iddianamesine yansıyan ifade tutanaklarına göre Babacan, kendisinden bölgedeki yoğunluk gerekçesiyle sosyal donatı alanı ve kapalı spor tesisi yapılmasının istendiğini, sürecin sonunda ise geçtiğimiz aylarda tahliye edilen etkinlik pişmanlıkçı Adem Soytekin'in firması olan Asoy İnşaat'a yaklaşık 4 milyon TL tutarında çek ile ödeme yaptığını iddia etti.

ÇALIK İDDİALARI YALANLADI

Babacan'ın verdiği ifadede öne sürdükleri, İBB Davası kapsamında Çalık'a "rüşvet" suçu olarak yöneltilirken Çalık, 25 Mart'ta yaptığı savunmasında Babacan'ın iddialarını yalanladı.

Çalık, savunmasının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

"İddia makamı, İbrahim Babacan’ın beyanı olmamasına rağmen, yeni bir talep olarak kreş yapılmasının olasılığı üzerinden rüşvet suçunun işlendiğini iddia etmektedir. Bu anlatı gerçeği yansıtmamaktadır. İddia makamı, sanki İbrahim Babacan ile onun planları askıdayken ilave kreş yapmasını talep etmişim; kendisi bana 'Yer gösterin, ben yapayım' demiş, ben de 'Yok, sen bize parayı ver' demişim gibi bir diyalogdan bahsetmektedir. Asla böyle bir diyalog yaşanmamıştır.

Babacan'ın soyut beyanlarıyla kendisine rüşvet suçu isnat edildiğini belirten Çalık, "Bu rüşvet suçunun maddi ve manevi unsuru dosyada somut biçimde ortaya konulamamıştır. Halil Babacan’ın beyanı ise soyut niteliktedir; verdiği çeklerin nereye harcandığını bilmediğini açıkça ifade etmektedir. Dosyada şahsımla para arasında doğrudan, kesin ve inandırıcı bir bağlantı kuran hiçbir delil yok" diye konuştu.