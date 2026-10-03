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Şamil Tayyar: AK Parti'yi ve devleti zehirlediler

Şamil Tayyar: AK Parti'yi ve devleti zehirlediler

3.10.2026 12:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şamil Tayyar: AK Parti'yi ve devleti zehirlediler

AKP'nin eski milletvekili Şamil Tayyar, patlak veren 'fon' krizi için "Birileri finansal iktidarları için AK Parti ve devleti zehirledi" dedi.

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AKP'nin sosyal medya önde gelen isimlerinden Şamil Tayyar, haftalardır gündeme oturan 'fon' vurgunuyla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumluluktan uzak tutmaya çalışan çıkışlarına devam ediyor.

Tayyar, sosyal medya platformu x'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fon krizinin arkasında ABD varmış, İsrail varmış. Hükümete darbe planıymış. Hanımefendinin 2.17 milyar liralık işlemden haberi yokmuş. Falan filan. Bunları geçin, milletin aklıyla dalga geçmeyin" diyen Tayyar, "Birileri finansal iktidarları için AK Parti ve devleti zehirledi" yorumunda bulundu.

Tayyar, sözlerinin devamındaysa şimdilerde Erdoğan'ın partiyi ve devleti bu öldürücü zehirden temizlemeye, tedaviye çalıştığını öne sürdü. AKP'li isim "Aksi, örtbas etmektir. Meselenin kısa özeti budur" diyerek sözlerini tamamladı.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı:

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