Şamil Tayyar yine yazdı yine sildi
AKP'li Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'heterodoks yaklaşım', 'epistemolojik bir kopuş' gibi ifadelerin yer aldığı konuşmasının metin yazarını eleştirerek yaptığı paylaşımı sildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi”nde yaptığı konuşmada kullandığı “Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır” ifadesi sosyal medyada gündem olmuştu.
AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar,Nebati’nin konuşma metinlerini yazan kişinin ‘psikoanaltik incelemeye tabii tutulması’ gerektiğini söyledi.
Nebati’nin gündem olan konuşmasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tayyar, konuşma metin yazarını eleştirerek “Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır” dedi.
Tayyar, bu sözlerinin yer aldığı tweeti kısa sürede sildi.
Tayyar’ın paylaşımı şöyle:
DAHA ÖNCE DE SİLMİŞTİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçmişteki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.
Karara muhalefetten tepkiler sürerken AKP'den de dikkat çeken bir yorum gemişti. AKP'li Tayyar, Twitter hesabından konuya dair paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
- Seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. ‘Bizden' dediğin kadroların ‘kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle; Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik, ne çok şey anlatıyor?
Tayyar, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına ilişkin ilginç paylaşımını daha sonra başka bir açıklama yapmadan silmişti.
İşte Tayyar'ın o paylaşımı:
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