Samsun'da beş adaylı yarış

CHP Samsun’da çok adaylı kongreye hazırlanıyor. CHP Samsun İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi bugün 10.00’da Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’ndeki Vedat Türkali Nikâh ve Toplantı Salonu’nda düzenlenecek.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00
Samsun'da beş adaylı yarış
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Fatih Türkel , Aylin Tat, Tufan Akçagöz, Mehmet Özdağ, Ali İzzet Kavtelek aday olduklarını açıkladılar. Divan başkanlığını CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in yapacağı kongrede değişimden yana olanlar ile genel merkez yanlıları yarışacak.


CHP Samsun

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