Samsun'da beş adaylı yarış
CHP Samsun’da çok adaylı kongreye hazırlanıyor. CHP Samsun İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi bugün 10.00’da Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’ndeki Vedat Türkali Nikâh ve Toplantı Salonu’nda düzenlenecek.
Fatih Türkel , Aylin Tat, Tufan Akçagöz, Mehmet Özdağ, Ali İzzet Kavtelek aday olduklarını açıkladılar. Divan başkanlığını CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in yapacağı kongrede değişimden yana olanlar ile genel merkez yanlıları yarışacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye kötü haber...
- İsrail'de ölü ve yaralı sayısı arttı
- Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması
- Atatürk'ü anmayan Diyanet'e sert gönderme!
- Haziran ayında yaşanan skandal taciz!
- Yaşar Okuyan, Adnan Oktar'dan ne istedi?
- 49 isim liste dışı kaldı!
- Pollyanna değil, Erdoğan söylüyor
- Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi
- 'Teröre karşı omuz omuza'