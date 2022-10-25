Sandık yaklaştıkça iktidar müjde üstüne müjde veriyor!

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

İktidarın “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi” olarak duyurduğu “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun temel atma töreni bugün yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve TOKİ eliyle hayata geçirilen “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde 5 bin 615 sosyal konutun temelinin atılması dolayısıyla bugün Ankara Sincan’da düzenlenecek. Törene, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

“İlk Evim İlk İş Yerim” projesine 7.5 milyonu aşkın kişinin başvurduğu, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısının ise 4 milyon 900 bine ulaştığına dikkat çekildi. Bunların kaçının ev için, kaçının ise işyeri için başvuru olduğu belirtilmedi. İlk Evim Projesi kapsamında 250 bin sosyal konut yapılacak.

50 BİN İŞYERİ

İlk İş Yerim Projesi kapsamında ise ilk etapta 29 ilde 10 bin işyeri yapılacak. Projenin tamamında 50 bin işyeri öngörülüyor. Bir tarafta 250 bin sosyal konut ile toplamda 50 bin işyeri var. Buna karşın diğer tarafta 7.5 milyon başvuru bulunuyor.

Bu da milyonlarca yurttaşın talebine karşın ne sosyal konut ne de işyeri alamayacağını gösteriyor. Konut ve işyeri sayısı artırılmazsa, milyonlarca yurttaşın “ucuz ev, işyeri” düşleri gerçekleşmeyecek.

SEÇIM YAKLAŞTIKÇA VAATLER BÜYÜYOR

İktidar seçim yaklaştıkça yıllardır kulak tıkadığı geniş halk kesimlerine yönelik düzenlemeleri birer birer gündeme getiriyor. Dar gelirlilerin borçlarına yönelik düzenleme yapılırken 2 bin liranın altındaki borçlar icradan düşülüyor. Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçların bir bölümü siliniyor.

Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon yurttaş icradan kurtarılıyor. Sosyal konut projesi ile birlikte yıllardır çözüm beklenen EYT düzenlemesinin de aralık ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor.

"SEÇİM KAYBETSEK DE BU İŞTE YOKUM” DEMİŞTİ

Erdoğan daha önce “seçim kaybetsek de bu işte yokum” demişti. Yine yıl sonunda milyonlarca asgari ücretli için yüksek oranlı zam yapılması bekleniyor. Binlerce sözleşmeli personel ile KİT’lerdeki taşeron işçilere kadro konusu da gündeme getiriliyor.

İktidar iki yıllık memur toplusözleşmesinde de en yüksek oranı yüzde 8 ile gelecek yılın ilk altı ayı için vermişti. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılbaşında geçen altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı maaşının da artırılması yine beklentiler arasında. Bütçenin bu yıl 461.2 milyar lira, gelecek yıl ise tam 659.4 milyar lira açık vermesi bekleniyor.