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Şanlıurfa’da kardeşler arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da kardeşler arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

31.07.2026 11:48:00
Güncellenme:
DHA
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Şanlıurfa’da kardeşler arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da babalarına ait dükkanın satışı nedeniyle kardeşler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.
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Bugün Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet A.'ya ait dükkanın satışı nedeniyle çocukları arasında anlaşmazlık çıktı.

Tahir A. ile kardeşi İsmail A. dükkana gelerek iş yerinin kendilerinden izinsiz satılamayacağını söyledi. Tartışma, kısa süre sonra 4 kardeş arasında taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali A., Kamil A., ve Tahir A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kardeşin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Taşlı- sopalı kavga cep telefonuyla görüntülenirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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