Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan 'FETÖ'cüleri kurtardı' iddiası

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:55

FETÖ tarafından 15 Temmuz'da tezgahlanan darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016’da OHAL ilan edildi. OHAL döneminde toplam 37 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarıldı. Çıkarılan KHK’lerle FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan çok sayıda iş insanının mal varlığına tedbiren el konulması kararları alındı.

AYHAN HAKKINDA İÇİŞLERİ’NE ‘FETÖ’ BAŞVURUSU

Sivas’ta uzun yıllar bir beldede belediye başkanlığı yapan ve o dönem Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı olan Halil Şener, 2016 yılının ekim ayında Sivas Valiliği’nde yaşanan bir olaya ilişkin 18 Nisan 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Dilekçede, 2016 yılında dönemin Sivas Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Salih Ayhan’ın, 15 Temmuz sonrası Sivas Valiliği’nce FETÖ iltisaklı ve irtibatlı Aktif Sivaslı Sanayici ve İşadamları Derneği (ASSİAD) üyelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasını içeren resmi yazıyı cep telefonu ile fotoğrafladığı iddia edildi. Dilekçenin devamında, “Salih Ayhan bilmediğimiz kişi ve makamlara resmi yazıyı iletmiştir. Daha sonra Sivas Valiliği bu resmi yazıyı geri çekmiştir. Söz konusu FETÖ iltisaklı ve irtibatlı bu iş insanları hakkında KHK’ler gereği işlem yapılması engellenerek kollama ve koruma yapılmıştır” denildi.

DİKKAT ÇEKEN ‘17-25’ AYRINTISI

İddiaya göre, dönemin TÜDEMSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Şener’in başvurusu uzun süre işleme konulmadı. Ardından, 25 Ekim 2018’de İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce Sivas Valiliği’nden bilgi istendi. 30 Ekim 2018’de dönemin Sivas Valisi Davut Gül imzalı İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“İzinli olduğum bir dönemde Vali Vekili Ömer Kalaylı’ya FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı ASSİAD üyelerinin taşınmazlarına tapu şerhi konulmasını yazısı yazılması talimatı verdim. Hazırlanan taslak metin 17-25 Aralık ayrımı yapmadan bütün üyelerin taşınmazlarını kapsayacak şekilde hazırlandığından dolayı göreve başlayana kadar bekletilmesini talimatlandırdım. İki gün sonra göreve başladığımda o tarihte Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Alper Duran, ‘bazı iş insanlarının kendisini aradığını ve taşınmazlarına tedbir konacak iş insanları listesinde isminin olup olmadığını’ sorduklarını söyledi.”

AYHAN RESMEN İTİRAF ETTİ

Vali Davut Gül’ün o tarihlerde İl OHAL Bürosu’ndan sorumlu Vali Yardımcısı Turgay İlhan’a iş insanlarının sürekli valiliği aramalarını sorduğu belirtildi. İlhan, Vali Gül’e “Salih Ayhan’ın İl OHAL Bürosu’na geldiğini ve hazırlanan listeyi görünce cep telefonuyla fotoğrafını çektiğini” ifade etti. Ardından Vali Gül konuyu Salih Ayhan’a sordu.

Ayhan, “Söz konusu listenin fotoğrafını çektiğini ama bunu kimseye vermediğini, fotoğraf çekme sebebinin aralarında İl Özel İdareye iş yapan firma sahiplerinin olup olmadığını sorgulamak ve varsa bu firmalara Özel İdarenin işlerini ihale yoluyla da olduğunu” belirtti.

Yazının devamında, “Salih Ayhan ile ilgili yaşanan bu hadiseden sonra başkaca bir delil olmadığından ve sözlü beyanı tarafımca yeterli görüldüğünden herhangi bir işlem yapılmamıştır” denildi. 9 Kasım 2018’de ise İçişleri Bakanlığı, “18/04/2018 tarihli dilekçe hakkında Sivas Valiliği’nce inceleme yapıldığı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı”na karar verdi.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAKANLIĞIN KARARINI İPTAL ETTİ

Bu durum üzerine Halil Şener, 23 Kasım 2018’de Sivas İdare Mahkemesi Başkanlığı aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. 14 Ocak 2020’de Ankara 17. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Dilekçede adı geçen kamu görevlisinin ifadesi alınmak, gerekli bilgi ve belgeler toplanıp, görüş içeren bir rapor düzenlenmek suretiyle yaptırılacak ön incelemeden sonra, yetkili merciinin ‘soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi’ yolunda bir karar vermesi gerekirken, dilekçe ile ilgili olarak belirtilen şekilde bir ön inceleme yapılmaksızın doğrudan ‘herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı’ yolunda tesis edilen işlem belirtilen yasal düzenlemeye ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

İÇİŞLERİ SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, 5 Haziran 2020’de Salih Ayhan hakkında soruşturma izni vermedi.

Halil Şener, avukatı aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’nın kararına itiraz etti. Danıştay 1. Dairesi, 15 Aralık 2020’de 3’e karşı 2 oyla itirazı reddetti. Karara daire başkanı ve bir üye şerh düştü. Kararda, Salih Ayhan hakkında yapılan ön incelemenin eksik yapıldığı belirtildi.

HALİL ŞENER ‘İFTİRA’ SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Salih Ayhan’ı bakanlığa şikâyet eden Halil Şener’e ‘iftira’ suçundan dava açıldı.

Sivas 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada o dönem vali vekili ve şu anda Şehitkâmil Kaymakamı olan Ömer Kalaylı ifadesinde, ‘Salih Ayhan’ın OHAL bürosuna gelerek evrakın resmini cep telefonu ile çektiğini ve iş adamlarına gönderdiğini’ beyan etti.

Ayrıca Ayhan’ın ‘resmi evrakı İl Özel İdaresi’nin yürütmüş olduğu iş ve işlemlere, ihalelerde dernek üyesi kişilerin kimler olduğunu önceden görerek bilmek istediği için listenin resmini çekmek istediğini duyduğunu, ancak bu beyanın inandırıcı ve hukuki olmadığını, OHAL döneminde hazırlanmış gizli bir evrakın WhatsApp ile paylaşımının doğru bulmadığını’ bildirdi.

Sivas 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 07 Nisan 2021 tarihinde görülen karar duruşmasında ise Halil Şener beraat etti.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 11 Mayıs 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Sivas Valisi Salih Ayhan Şanlıurfa Valiliği’ne atanmış ve Ayhan’ın göreve geldikten 40 gün sonra şeyhlerle bir araya gelmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.