“Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ‘FETÖ’cüleri kurtardı’ iddiası” başlıklı haberimize erişim engeli!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 22:27

19 Eylül’de şeyhlerle bir araya gelmesi tartışma yaratan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın, Sivas Vali Yardımcısı olduğu dönemde, darbe girişiminden sonra FETÖ’cü iş insanlarını kurtardığı iddiasını gündeme getirmiştik.

Haberimizde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Salih Ayhan hakkında yapılan soruşturmaya izni vermediği ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise Salih Ayhan’ı vali olarak atadığı belirtilmişti.

Yayın yasağı getirilen haberimiz şu şekilde:

‘KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRAN YAYIN’MIŞ!

“Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ‘FETÖ’cüleri kurtardı’ iddiası” başlıklı haberimize Salih Ayhan’ın başvurusu üzerine ‘kişilik haklarına saldıran yayın yapıldığı’ gerekçesiyle Sivas 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin bugünkü kararı ile erişim yasağı getirildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

Söz konusu haberin kurgusunda başvuran ile ilgili olarak belgeyle desteklenmemiş ve başvuranın şahsi, mesleki ve sosyal durumunu telafisi imkânsız bir biçimde etkileyebilecek iddiaların yer aldığı bu haberlerin kişilik haklarına ilk bakışta saldırı niteliğinde olduğunun kabulünün gerektiği, başvuranın lekelenmeme hakkı, yine masumiyet karinesi ilkesi ışığında basın özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki denge gözetilerek ölçülülük ilkesinin de ihlal edilmeyeceği kanaatiyle itirazın kabülüne…

Yayın yasağı kararında, haberin belgeyle desteklenmediği iddia edilse de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 5 Haziran 2020’de Salih Ayhan hakkında soruşturma izni vermediğine dair kararın belgesi yer almıştı.