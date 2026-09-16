Sansür dalgası devam ediyor: İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın da aralarında çok sayıda kişi ve kurumun hesabına erişim engeli

"Ailem Güvende" adı altında LGBTİ+ derneklerine yönelik başlayan erişim engellerinin ardından, 13 Eylül’de aralarında çok sayıda üniversite LGBTİ+ topluluğunun da bulunduğu 32 X hesabı daha erişime engellendi.

Engellemeler 14 Eylül’de de devam etti; Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın hesaplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabı erişime engellendi.

Bugün de aralarında gazeteci İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın ile soL Haber, Kadın Koalisyonu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun X hesaplarının da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı erişime engellendi.

SOL'A DÖRDÜNCÜ ENGEL

Görünürlüğüne engelleme getirilen internet haber sitesi soL Haber'e daha önce de üç kez erişim engeli getirilmişti.

Erişim engeli getirilen hesapları bir kısmı henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.