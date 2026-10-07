Sansür dalgası tam gaz: Bianet ve çok sayıda gazetecinin X hesabına erişim engeli!

Sosyal medyadaki sansür dalgası hız kesmeden devam ediyor. Bugün de çok sayıda gazetecinin X hesabı erişime engellendi.
Engelli Web'in aktardığına göre erişim engeli kararı verilen hesapların bir kısmı X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.
X hesaplarına erişim engeli getirilen gazeteciler şöyle:
- İrfan Değirmenci
- Şirin Payzın
- Burak Acerakis
- Erdal Sağlam
- Dinçer Gökçe
- Sarya Toprak
- Esra Tokat
- Furkan Karabay
BİANET'E DE ENGEL
Gazetecilerin yanı sıra bianet – Bağımsız İletişim Ağı'nın X hesabı da 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 30 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9064 sayılı kararıyla erişime engellendi.
AYNI HESAPLARA İKİNCİ KEZ ERİŞİM ENGELİ
İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın’ın aynı hesapları 16 Eylül 2026’da, bianet’in aynı hesabı ise Mart 2025’te de erişime engellenmişti.