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Sansür dalgası tam gaz: Bianet ve çok sayıda gazetecinin X hesabına erişim engeli!

Sansür dalgası tam gaz: Bianet ve çok sayıda gazetecinin X hesabına erişim engeli!

7.10.2026 15:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sansür dalgası tam gaz: Bianet ve çok sayıda gazetecinin X hesabına erişim engeli!

Aralarında İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın'ın da yer aldığı çok sayıda gazetecinin X hesabı erişime engellendi. İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın’ın aynı hesapları 16 Eylül 2026’da, bianet’in aynı hesabı ise Mart 2025’te de erişime engellenmişti.
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Sosyal medyadaki sansür dalgası hız kesmeden devam ediyor. Bugün de çok sayıda gazetecinin X hesabı erişime engellendi.

Engelli Web'in aktardığına göre erişim engeli kararı verilen hesapların bir kısmı X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

X hesaplarına erişim engeli getirilen gazeteciler şöyle:

  • İrfan Değirmenci
  • Şirin Payzın
  • Burak Acerakis
  • Erdal Sağlam
  • Dinçer Gökçe
  • Sarya Toprak
  • Esra Tokat
  • Furkan Karabay

BİANET'E DE ENGEL

Gazetecilerin yanı sıra bianet – Bağımsız İletişim Ağı'nın X hesabı da 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 30 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9064 sayılı kararıyla erişime engellendi.

AYNI HESAPLARA İKİNCİ KEZ ERİŞİM ENGELİ

İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın’ın aynı hesapları 16 Eylül 2026’da, bianet’in aynı hesabı ise Mart 2025’te de erişime engellenmişti.

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