Sansür dalgası tam gaz: Bianet ve çok sayıda gazetecinin X hesabına erişim engeli!

Sosyal medyadaki sansür dalgası hız kesmeden devam ediyor. Bugün de çok sayıda gazetecinin X hesabı erişime engellendi.

Engelli Web'in aktardığına göre erişim engeli kararı verilen hesapların bir kısmı X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

X hesaplarına erişim engeli getirilen gazeteciler şöyle:

İrfan Değirmenci

Şirin Payzın

Burak Acerakis

Erdal Sağlam

Dinçer Gökçe

Sarya Toprak

Esra Tokat

Furkan Karabay

BİANET'E DE ENGEL

Gazetecilerin yanı sıra bianet – Bağımsız İletişim Ağı'nın X hesabı da 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 30 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9064 sayılı kararıyla erişime engellendi.

AYNI HESAPLARA İKİNCİ KEZ ERİŞİM ENGELİ

İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın’ın aynı hesapları 16 Eylül 2026’da, bianet’in aynı hesabı ise Mart 2025’te de erişime engellenmişti.