Sansür dalgası tam gaz... T24'ün kullanıcı adı değiştirilen X hesabı da erişime engellendi!

"Ailem Güvende operasyonları" adı altında başlayan sansür dalgası devam ediyor.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla erişime engellenen T24’e ilişkin bir engel kararı daha alındı.

T24’ün 1,9 milyon takipçili X (eski adıyla Twitter) hesabı, X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmamış ve hesabın kullanıcı adı @t24comtr’den @t24comtr_ olarak değiştirilmişti.

Engelliweb'in haberin göre hesabın yeni kullanıcı adı @t24comtr_ “suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendi.

Bu gelişmenin ardından T24, X kullanıcı adını bir kez daha değiştirerek, @t24_com_tr olarak güncelledi.

NE OLMUŞTU?

'Ailem Güvende’ adı altında yürütülen operasyonlar kapsamında T24’ün internet sitesi erişime engellenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'LGBT propagandası niteliği taşıyan 118 içerik' nedeniyle alındığını açıklamıştı.

'Ailem Güvende' adı altında yürütülen operasyonlar kapsamında geçtiğimiz hafta yüzlerce kişi gözaltına alınırken çok sayıda gazetecinin sosyal medya hesabı da engellenmişti.

Yakın dönemde soL Haber, Evrensel gazetesi ve Kısa Dalga mecralarının x hesaplarına erişim engeli getirilmişti.