Sansür dalgası tsunami oldu... İfade Özgürlüğü Derneği dahil 88 hesaba erişim engeli!

Türkiye'de "Ailem Güvende operasyonları" adı altında başlayan soruşturmalar kapsamında artan "sansür dalgası" büyüyerek devam ediyor.

Son olarak dün gece X platformunda en az 88 hesaba erişim engeli getirildi.

Erişime engellenen hesaplar arasında İfade Özgürlüğü Derneği’nin (@ifadeorgtr) X hesabı da yer aldı.

Derneğin hesabı, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Erişime engellenen en az 88 hesap arasında farklı meslek gruplarından kişilerin ve kuruluşların hesapları yer aldı.

Erişim engeli verilen hesapların arasında Eski YARSAV Başkanı ve emekli yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu başta olmak üzere, yazılımcı Fatih Kadir Akın, klinik psikolog Kıvılcım Kıran, gazeteciler Hamdi Çelikbaş ve Yiğit Uzun, Kadın Partisi ve “Hikmeti Tabiyeci” adıyla tanınan ressam Onur Bolat’ın hesapları da bulunuyor.