Sansürde yeni boyut: Şikâyetçinin ismi ima bile edilmeyen yazıya erişim engeli

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:53

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:17

Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yayımladıkları 'SS' kitabıyla bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan iş insanı Sadullah Alagöz'ün çok sayıda devlet yetkilisiyle çekilen fotoğraflarını ortaya çıkarmıştı.

Skandalla ilgili olarak Cumhuriyet'in internet sitesinde yayımlanan bir içeriğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'in talebiyle erişim engeli getirildi.

Erişim engeli talebinde ilgili içerikte Ergüneş'in "iş hayatını, özel hayatını, sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyerek kişilik haklarına zarar verildiği" iddia edildi.

Bu talep üzerine harekete geçen mahkeme, "Gazetemiz yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kitabı 'SS', tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Fotoğrafla susturdu" başlıklı habere erişim engeli getirdi. İlgili haberde Alagöz'ün Ergüneş'i ağırladığı bir sosyal medya paylaşımına yer veriliyordu.

İMA DAHİ YOKKEN...

Mahkemenin konuyla ilgili erişim engeli kararı verdiği bir diğer yazı da yazarımız Terkoğlu'nun mağdur çocuk E.M.'nin skandalla ilgili ifadelerini köşesine taşıdığı "SS’deki mağdur çocuk konuştu" başlıklı yazısı oldu. Yazının engellenmesinin talep eden yine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'ti.

Erişim engeli talebinde de Terkoğlu'nun yazısıyla Ergüneş'in yine "iş hayatını, özel hayatını, sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyerek kişilik haklarına zarar verildiği" iddia edildi.

Oysa ilgili içerikte Bakan Yardımcısı Ergüneş'in isminin geçmesi şöyle dursun kendisini ima eden bir ifade bile yer almıyordu. Buna rağmen getirilen bu karar, baskı ve sansür uygulamalarında keyfiliğin geldiği noktayı gösteren akılalmaz örneklerden biri oldu.