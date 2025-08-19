Saraçhane mitingi sonrası avukata orantısız müdahalede bulunan polislere 'soruşturma izni' verilmedi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da başlayan ve Türkiye'nin birçok iline yayılan eylemlerde, polislerin vatandaşlara yönelik sert müdahalesi tepki çekmişti.

23 Mart'ta Saraçhane Meydanı'ndaki eyleme katılan avukat Bilge Ocakcıoğlu, Vezneciler Metro Durağı önünde polis müdahalesine maruz kaldı.

Ocakcıoğlu, avukatları aracılığıyla müdahaleye katılan polisler, emniyet müdürü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ocakcıoğlu şikayetinde, polis tarafından copla darbedildiğini, gözünün hedef alınarak biber gazı sıkıldığını, bu nedenle darp raporu aldığını ifade etti, ayrıca müdahaleye ilişkin video kaydını da şikayetiyle birlikte savcılığa sundu.

VALİ GÜL, POLİSLER İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

İstanbul Valiliği, şikayet üzerine başlatılan idari incelemeyi tamamladı. Yapılan değerlendirmede, "elde edilen görüntülerin düşük çözünürlüklü olması, polislerin kask numaralarının ve yüzlerinin seçilememesi" nedeniyle sorumlu kişilerin kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.

Bu gerekçeyle İstanbul Valisi Davut Gül, görevli polis memurları hakkında soruşturma izni verilmemesine, disiplin yönünden ise dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi.

"DOSYANIN KAPATILMASI HUKUKA AYKIRIDIR"

Avukat Bilge Ocakcıoğlu, "soruşturma izni verilmemesi" kararına avukatları aracılığıyla itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine yapılan başvuruda, kararın iptali ve sorumlular hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi.

Avukatlar, Ocakcıoğlu'nun olay sırasında göz hizasından yakın mesafeden biber gazına maruz kaldığını, darbedildiğini ve bu durumun video kayıtlarıyla belgelendiğini belirtti. Darp raporunun da dosyada yer aldığı vurgulandı.

Dilekçede, görevli polislerin kask ve üniformalarında sicil numarası taşımadığı, kimliklerinin gizlendiği ve bu kişilerin tespiti için yeterli araştırma yapılmadığı ifade edildi. Olay anındaki telsiz ve HTS kayıtları incelenerek görevlilerin kimliğinin ortaya çıkarılabileceği belirtildi.

Avukatlar, etkin soruşturma yükümlülüğünün yerine getirilmediğini ve AİHS ile Anayasa'da güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirterek, dosyanın kapatılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.