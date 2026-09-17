Saray'dan 'erken seçim' açıklaması: Mehmet Uçum net tarihi verdi

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu’nda konuştu.

Uçum, 2028'de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen 'erken seçim' tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TARİH VERDİ: 16 NİSAN 2028

Mehmet Uçum, şu ifadeleri kullandı:

''Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sn Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır.''

ERDOĞAN ''İNŞALLAH ATLATACAĞIZ'' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleştirdiği konuşmada "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yineliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN 'SEÇİMLERİN YENİLENMESİ' ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise geçtiğimiz günlerde erken seçim tartışmalarına ilişkin normal takviminin 14 Mayıs 2028 olduğunu belirtmiş, ancak bu tarihten önce bir sandık ihtimali için "erken seçim" yerine "seçimlerin yenilenmesi" kavramının kullanılması gerektiğinin altını çizmişti.