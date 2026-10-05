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Saray'dan kritik 'fon krizi' açıklaması: Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan bakanlık ve bürokratlara 'uyarı' geldi!

Saray'dan kritik 'fon krizi' açıklaması: Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan bakanlık ve bürokratlara 'uyarı' geldi!

5.10.2026 17:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Saray'dan kritik 'fon krizi' açıklaması: Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan bakanlık ve bürokratlara 'uyarı' geldi!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Türkiye'nin gündemindeki fon krizine dair dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Saral, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumları ile bürokratların süreçte daha aktif rol alması ve kamuoyunun düzenli ve açık şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, fon skandalına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmelerde bulundu.

Saral, soruşturma sürecinde ilgili kamu kurumlarının daha aktif olması ve kamuoyunun düzenli şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

"MİT ZAN ALTINDA BIRAKILIYOR"

Saral’ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yaşanılan fon krizi ile alakalı süreci sulandırmaya, zihinleri bulandırmaya ve piyasaları belirsizliğe sürükleyecek açıklamalara artık son verilmelidir. Böylesine ciddi bir süreçte herkes sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli, kamuoyunun güvenini zedeleyecek söylemlerden uzak durmalıdır.

Bir taraf meseleyi “dış güçler” söylemine bağlayarak Millî İstihbarat Teşkilatımızı zan altında bırakmaya çalışıyor. Diğer taraf ise çeyrek asırlık AK Parti teşkilatını ve milyonlarca mensubunu, birkaç kişinin yaptığı iddia edilen yanlışlarla aynı kefeye koymaya çalışıyor. Bu yaklaşım ne hakkaniyetlidir ne de siyasi gerçeklikle bağdaşmaktadır.

AK Parti, milyonlarca insanın emek verdiği büyük bir siyasi harekettir. Bu büyük yapı içerisinde art niyetli davranan, kişisel çıkar peşinde koşan kim varsa Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar olduğu gibi gereken iradeyi ortaya koyacaktır.

Bırakın kurumlar görevini yapsın. Hukuk, denetim ve devlet mekanizmaları kendi işini yapsın. Hiç kimse soruşturmanın yerine geçerek hüküm vermesin; hiç kimse de süreci kendi siyasi hesabına alet etmesin."

BAKANLIĞA "UYARI"

"Ancak bununla birlikte süreç mutlaka şeffaf yürütülmelidir. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere ilgili resmî kurumlarımız ve bürokratlarımız bu süreçte daha aktif olmalı, kamuoyunu düzenli ve açık biçimde bilgilendirmelidir. Ekonomik güvenin en temel şartı, belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır.

Resmî açıklamaların gecikmesi, bilgi boşluğu oluşturulması ve bu boşluğun “Yönetimde ben olsam çözerim” diyerek kendisini kurtarıcı ilan eden siyasi fırsatçılara bırakılması kabul edilemez.

Süreç nereye giderse gitsin, kime uzanırsa uzansın; devletimizin gereğini yapacağından kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü mesele yalnızca siyasi bir tartışma değil; vatandaşın devlete, ekonomiye, piyasalara ve adalete olan güven meselesidir!”

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Bakanlık #Oktay Saral #fon krizi

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