Şaşırtan ilişki ağı... Bilal Erdoğan'ın yanındaki gizemli arkadaş kim?

Yayınlanma: 04.05.2023 - 13:53

Güncelleme: 04.05.2023 - 14:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarında merak konusu olan yeni bir isim daha ortaya çıktı.

BirGün yazarı Bahadır Özgür'ün bugünkü köşesinde "Lüks yatta kuzu çevirme ve ‘gizemli’ arkadaş" başlığı ile yer verdiği Murat Teksöz'ün portresi şaşırttı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın lüks yatında yapılan kuzu çevirme partisinde, Bilal Erdoğan’ın yanından ayrılmayan ‘gizemli’ arkadaş Teksöz'ün ismi birçok mega proje ve çıkar ortalığında öne çıkıyor.

"ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPENLERDEN..."

Bahadır Özgür, "Atı alan Üsküdar’ı geçti” sözünün söylendiği 2018'deki seçim gecesi Kısıklı’daki eve ilk gidenlerden ve Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öpenlerden olduğunu belirttiği Teksöz'ün kim olduğu, ne iş yaptığı ve Bilal Erdoğan’la nasıl bir ilişkisi olduğuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Özgür, yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Aslında ismini ilk kez 21 Aralık 2021 günü yine bu köşede, Birgün’de yazmıştım. O günlerde Kuzey Kıbrıs basınında yaptığı yatırımlarla üst üste haber oluyordu. Özellikle 2 Aralık 2020 günü, pandemide açtığı The Unique Gusto adlı lüks restoran manşetlere çıkmıştı. Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere çok sayıda bürokrat, siyasetçi, sanatçı katılmıştı. Biraz inceleyince Teksöz’ün Ada’daki dijital aşı sistemi ihalesini de aldığı, tapuların dijital ortama aktarılması işini üstlendiği ortaya çıkmıştı. 2021 Eylül ayında ise bu sefer Dubaili HBK Group ile beraber bir dijital ödeme sistemi kuracaklarını duyuruyordu.

Kara para, kumar faaliyetleri vb. meselelerle gündemden düşmeyen Kuzey Kıbrıs’taki böyle bir yatırım ilgi çekiciydi doğrusu. Ama esas gözden kaçan, Türkiye’deki şirketinin parlak referans listesiydi. Sahibi olduğu Grid Teknoloji Kalyon, Limak, Rönesans gibi iktidarla beraber anılan şirketlerle çalışmış; şehir hastaneleri, köprüler, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli gibi mega projelerde işler almış görünüyordu.

Peki nasıl oluyor da böylesine büyük bir teknoloji şirketinin adını kamuoyu neredeyse duymuyor? Gerçek göründüğü gibi mi sahiden? Bir yerde kamudan iş alan ve iktidarın güçlü bir figürüyle kol kola birileri varsa, orada bu soruların peşine düşmek gerekir. Düşelim öyleyse…

"DİPLOMATİK GİRİŞİMLERLE KURTARMIŞ"

Teksöz’ü tanıyanlardan bazı bilgiler aktaralım: Gaziantep’te meslek lisesinden mezun olmuş, Adana’da bir zincir marketin bilgi işlem departmanında çalışmaya başlamış, ardından ABD’li Oracle’a girip Kırgızistan bölümüne geçmiş. 2010’da Kırgızistan’da iktidarın devrildiği olaylar nedeniyle ülkede mahsur kalınca Oracle, diplomatik girişimlerle kurtarmış onu. Bu olayla şansı da dönmüş bir anlamda. ABD’li şirketin desteğiyle Kuzey Kıbrıs’ta küçük bir bilişim şirketi kurmuş. Teksöz mütevazı iş yaşamı yıllarının ardından aniden Gülen Cemaati’ne ait/ilişkili şirketlere atanan kayyumların danışmanı olarak çıkıyor karşımıza. Hikâyenin gizemli kısmı buradan başlıyor zaten.

17 Kasım 2015’te ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında Boydak Holding’den sonra el konulan en büyük grup olan Kaynak Holding’e ve bağlı 23 şirkete kayyum atanıyor. Kayyum kim? Petrol İşverenleri Sendikası Başkanı (PÜİS) İmran Okumuş. Aylık 105 bin lira maaşı gündem oluyor. Çok fazla tartışma yaratınca mahkeme kararıyla maaşı düşürülüyor. Okumuş, Ulusoy Firması’nın küçük bir acentesiyken petrol istasyonları sahipliğine ve Ulusoy Holding’in müdürlüğüne kadar yükselmiş birisi. O dönem Rıza Zarrap’ın ortağı Babek Zencani’nin, Tacikistan’da kurduğu otobüs terminali açılışına katıldığını gösteren fotoğrafın da hayli tartışma yarattığını hatırlatalım. Okumuş’un atanmasından bir hafta sonra Murat Teksöz, Kaynak Holding’e danışman olarak getiriliyor. İddia o ki “Beni Bilal Erdoğan gönderdi” diyor. 2016 sonuna kadar el konulup Kaynak Holding bünyesine katılan şirket sayısı 134’e fırlıyor. Teksöz de bu devasa ‘şirket havuzunda’ yüzmeye başlıyor.

Bu süreçte bir dizi şirket ve ortaklık kuruyor Teksöz. Tek tek sıralayalım: 15 Temmuz 2013’te Air Clinic İş Güvenliği Hizmetleri’ni kuruyor ve sonra Kazancı’ya devrediyor. 13 Ekim 2015’te de yine Kazancı ile beraber Air Clinic Sağlık Hizmetleri’ni kuruyor. Onu da Kazancı’ya devrediyor. İlk THY ile anlaşıyorlar. Ardından en büyük 8 havalimanındaki 154 havayolu şirketinin hasta, yaşlı vb. yolcu taşıma, iş sağlığı/iş güvenliği hizmetlerini alıyor. Teksöz 13 Mayıs 2016’da Kayseri’de Teksoft adlı bir şirket kuruyor. 10 gün içinde hisseler el değiştiriyor ve 3 Ekim 2016’da İstanbul’a taşınıp Grid Group adını alıyor. 30 Mart 2016’da kayyum Okumuş’un damadı Emre Baştuğ ile beraber Ulusoy Ulaşım Petrol ile 16 Mayıs 2016’da Bin Seyahat Petrol şirketlerini kuruyor.

"KAYYUM İÇİNDE KAYYUM"

Hepsini kayyumlara mal ve hizmet satarken görüyoruz. Teksöz kısa sürede ‘kayyum içinde kayyum’a dönüşüyor neredeyse. Yönetim kurulunun imzaladığı kararların çoğu onun şirketine yapılacak ödemelerle dolup taşıyor. El konulan onlarca şirketin bilgi işlem bölümlerini de yönettiği için oralardan da sürekli bir harcama göze çarpıyor. Bir küçük güvenlik kamerasından milyon dolarlık yazılımlara kadar akla gelebilecek her türlü alımda Teksöz’ün imzası var. Mesela akaryakıt alımı Baştuğ’la beraber kurdukları şirketin istasyonlarından yapılmış.

İşte kuzu çevirme partisindeki ‘gizemli’ arkadaşın portresi böyle. El konulan ve devletin eline geçen şirketlerde alınan kararları, yapılan ödemeleri, bunun ileride nasıl bir kamu zararı oluşturacağını ve Teksöz’ün Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetlerini incelemeye devam edeceğiz.