'Satanist ayin' denilerek hedef gösterilmişti: O konser iptal edildi

Elektronik müziği görsel sanatla birleştirerek sahneye taşıyan ünlü müzisyen Anyma'nın İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konseri, İstanbul Valiliğinin kararıyla iptal edildi.

12 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da gerçekleşmesi planlanan performans programdan çıkarıldı.

Birgün'ün aktardığına göre konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu gelişme gerici basında ve benzer sosyal medya hesaplarında "Satanist ayin iptal edildi" şeklinde lanse edildi.

SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'DA KONSER VERMİŞTİ

Anyma, daha önce Suudi Arabistan ve Mısır'da gösteri gerçekleştirmişti.