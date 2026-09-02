Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Satanist ayin' denilerek hedef gösterilmişti: O konser iptal edildi

'Satanist ayin' denilerek hedef gösterilmişti: O konser iptal edildi

2.09.2026 21:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Satanist ayin' denilerek hedef gösterilmişti: O konser iptal edildi

12 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da gerçekleşmesi planlanan Anyma'nın konseri valilik kararıyla iptal edildi. Söz konusu konser, 'satanist ayin' denilerek hedef gösterilmişti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Elektronik müziği görsel sanatla birleştirerek sahneye taşıyan ünlü müzisyen Anyma'nın İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konseri, İstanbul Valiliğinin kararıyla iptal edildi.

12 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da gerçekleşmesi planlanan performans programdan çıkarıldı.

Birgün'ün aktardığına göre konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu gelişme gerici basında ve benzer sosyal medya hesaplarında "Satanist ayin iptal edildi" şeklinde lanse edildi.

Image

Image

Image

SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'DA KONSER VERMİŞTİ

Anyma, daha önce Suudi Arabistan ve Mısır'da gösteri gerçekleştirmişti.

İlgili Konular: #konser #iptal