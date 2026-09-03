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Savcılık duyurdu: İBB Davası'na 'görüntü' soruşturması!

Savcılık duyurdu: İBB Davası'na 'görüntü' soruşturması!

3.09.2026 22:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Savcılık duyurdu: İBB Davası'na 'görüntü' soruşturması!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'de görülen İBB Davasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada "Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TCK 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır" dendi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'de görülen İBB Davasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TCK 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #Soruşturma