Savcının hesabında 640 milyonluk para trafiği: HSK, görevden uzaklaştırdı

Mardin’de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Y.D., hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesine takılması üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

2017’DEN 2026’YA 629 MİLYON TL GİRİŞ

Ekran Haber’in aktardığına göre, MASAK incelemesinde Savcı Y.D.’nin banka hesaplarında 2017-2026 yılları arasında toplam 629 milyon 434 bin TL tutarında para girişi tespit edildiği öğrenildi.

Aynı dönemde hesaplardan gerçekleştirilen giden işlem hareketlerinin ise yaklaşık 640 milyon TL’yi bulduğu belirlendi.

İncelemede para hareketlerinin yalnızca banka hesaplarıyla sınırlı olmadığı; Paribu ve Midas üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra kuyumculara yapılan para transferlerinin de bulunduğu tespit edildi.

MASAK’ın dikkat çektiği işlemler arasında açıklama bulunmayan para transferlerinin de yer aldığı öğrenildi. Paraların bir kısmının kuyumcu hesaplarına aktarıldığı belirlenirken, para hareketlerinin kaynağı ve aktarım zinciri detaylı incelemeye alındı.

EŞİNİN HESAPLARINDA DA YÜKSEK HACİMLİ İŞLEM

Savcı Y.D.’nin eşine ait banka hesapları da incelemeye alındı. Hesaplarda 2025 yılında yaklaşık 83 milyon 500 bin TL, 2026 yılında ise yaklaşık 287 milyon TL tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edildi.

MASAK, incelemelerde ulaşılan bulguları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında konu HSK’ya taşındı.

HSK İkinci Dairesi, Savcı Y.D.’yi 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırdı.