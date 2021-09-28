Savcının odasından çıkarken gözaltına alınmıştı: Hakim, savcı, MİT mensubu...

28 Eylül 2021 Salı, 16:06

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar ve açılan davalarda onbinlerce kişi hakkında işlem yapıldı.

Hakkında işlem yapılanların bir kısmı, rüşvet, nüfuz ticareti gibi illegal yollara başvurarak, ceza almadan ya da en az cezayı alarak kurtulmaya çalışıyor.

Bu yöntem, kamuoyunda "FETÖ Borsası" olarak biliniyor. FETÖ Borsası'nda, şüphelilere 'yardımcı' olan kişilerden biri olarak, Doğan Çelik'in ismi geçiyor.

MENÜ GENİŞ: HAKİM, SAVCI, MİT MENSUBU...

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, kendisini Yargıda Birlik Platformu'nun kurucusu ve sponsoru, hakim, savcı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla takibe alınan Çelik, 2020 yılında İzmir Adliyesi'nde bir savcının odasından çıktığı sırada gözaltına alındı.

Dava dosyasındaki bilgilere göre, 8 Ağustos 2020'de "rüşvet almak ve vermek", "resmi belgede sahtecilik", "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" tutuklanarak cezaevine konulan Çelik'in avukatı, soruşturma savcısı izindeyken tahliye dilekçesi verdi. Bu dilekçe, hemen işleme konuldu ve Çelik 11 gün sonra, yani 19 Ağustos 2020'de tahliye edildi. Tahliye kararını veren hakim, 6 ay sonra görevden alındı.

110 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, 10 yıl içinde hesaplarında 110 milyon liralık harekete rastlanan Çelik, sorgusunda iş adamı olduğunu ifade etti.

İddianameye göre Çelik ayrıca, kendisini gözaltına alan polislere de rüşvet teklif etti.

Yanında bulunan çantada, sahte hakim ve savcı kimliklerinin bulunduğunu söyleyen Çelik, bunların imha edilmesi karşılığında, kendisini gözaltına alan üç polise yüklü miktarda rüşvet teklif ettiği iddiasıyla da yargılanıyor.

BENZER SUÇLAMALARLA TUTUKLANDI

Doğan Çelik hakkındaki, FETÖ Borsası olarak bilinen bu süreçle ilgili soruşturma ve kovuşturmadan önce de 2008 yılında silahla tehdit ve icbar suretiyle irtikap yani rüşvete zorlama suçlarından yargılandı.

O dönem ismi Şükrettin olan Çelik, 2008 yılında yargılandığı davada, 6 ay tutuklu kaldı. 2014 yılında ismini Doğan olarak değiştiren Çelik, 2019'da sona eren yargılamanın sonunda, icbar suretiyle irtikap suçundan 3 yıl 7 ay 21 gün, silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kendisini hakim, savcı, MİT mensubu olarak tanıtan, soruşturma savcısı izindeyken verilen bir dilekçeyle tartışmalı bir şekilde tahliye edilen Çelik, ismi Doğan'ken de Şükrettin iken de benzer suçlara karışmış bir kişi.

SAVCILAR, HAKİMLER ADLİ SİCİLİNİ GÖREBİLİYOR

Üstelik bu suçlamalar, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden, hakim ve savcılar tarafından görülebiliyor. Ancak Çelik, 2008 yılından bu yana yargılandığı, 2019 yılında ceza aldığı icbar suretiyle irtikap ve silahla tehdit suçları ortadayken, kendisini hakim ve savcılara yakın olarak tanıttı. Ayrıca, 2020 yılında gözaltına alındığı sırada, bir savcının odasından çıkıyordu.