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Savunma krizi yaşanmıştı: İBB Davası'nda reddi hâkim talebi reddedildi

Savunma krizi yaşanmıştı: İBB Davası'nda reddi hâkim talebi reddedildi

19.07.2026 09:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Savunma krizi yaşanmıştı: İBB Davası'nda reddi hâkim talebi reddedildi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, mahkeme heyetinin reddi talebiyle yaptıkları başvurudan sonuç alamadı.

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İBB davasında, son güne bırakılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun savunması, yaşanan 'süre' tartışmalarının ardından “Susma hakkını kullandı” denilerek geçilmişti. 8 Temmuz’daki duruşmada savunma yapamayan ve 2 bin yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu, “Her suç başına 3 dakika savunma hakkı veriliyor” diyerek tepki göstermişti.

İmamoğlu’nun savunma yapamaması sonucu avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Avukatlar, taleplerinde "4 bin sayfalık iddianamenin ve on binlerce sayfalık ek klasörün kısa sürede incelenerek kabul edilmesinin, duruşmaların yönetiliş biçiminin, savunmalara getirilen süre ve müdahalelerin, tutukluluk değerlendirmelerindeki gerekçelerin ve duruşmaların yürütülüşünün eleştiri konusu olduğunu" ve "bunların birlikte değerlendirildiğinde mahkemenin tarafsızlığı konusunda ciddi kuşku doğurduğunu" belirtti.

Yapılan başvurunun sonuç bölümünde, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini oluşturan başkan ve iki üye hâkimin ayrı ayrı reddi istenirken, talebin kabul edilmemesi halinde dosyanın değerlendirilmek üzere yetkili ağır ceza mahkemesine gönderilmesi istendi.

Ancak Halk Tv’nin haberine göre, 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değişmesi için yapılan başvuru karşılık bulması. Avukatların talebi reddedildi.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #İBB Davası

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