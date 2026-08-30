'Sayın Öcalan'a özgürlük!' demişti: Ev hapsindeki UltrAslan lideri Şirin'e MHP'den destek ziyareti

Galatasaray tribün grubu ultrAslan’ın "Sebahattin Şirin" ismini kullanan lideri Muzaffer Şirin, geçen haftalarda “6222 sayılı kanuna muhalefet”, “uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma”, “örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Şirin yurtdışına çıkış yasağı ve ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ev hapsi cezası devam eden Şirin'e dikkat çekici bir ziyarette bulunuldu. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Şirin'i ziyaret etti ve ziyareti sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

"DEVLETİMİZ HER DAİM YANINDA"

Eyyup Yıldız söz konusu fotoğrafı şu notla paylaştı:

"Uzun yıllardır arkadaşlığımızı sürdürdüğümüz, Galatasaray tribünlerinin sevilen ismi Sebahattin Şirin Beyi İstanbul’daki hanesinde ziyaret ettim.

Sohbetimizde, devletimizin her daim yanında olduğunu vurgulayarak tribünlerimizde sağduyu, kardeşlik, birlik ve beraberliğin hâkim olması temennisinde bulundu.

Samimi misafirperverliği ve anlamlı hediyesi için kendisine teşekkür ediyorum."

Muzaffer Şirin, adliyeye sevk süreci sırasında eliyle zafer işareti yapıp “Sayın Öcalan'a özgürlük!” sloganı atmasıyla dikkat çekmişti. Serbest bırakılmasının ardından ise terör örgütü lideri için “terörist başı katil” ifadesini kullanmış ve iktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı süreci desteklediğini söylemişti.