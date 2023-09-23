Sayıştay tespit etti: Müzedeki 404 eser hâlâ ortada yok!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

Sayıştay Başkanlığı, 2022 yılına ait denetim raporlarını önceki gün yayımladı. Söz konusu rapor birçok devlet kurumundaki eksikliklere ve usulsüz uygulamalara mercek tutuyor.

Sayıştay’ın raporunda Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki bazı usulsüzlüklere de yer aldı. Raporda, üniversitenin taşınır kayıtlarında mevzuata aykırı uygulamaların bulunduğuna dikkat çekildi. Kayıp, çalıntı ve diğer kurumların kullanımında olan bazı eserlerin hala sistemde kayıtlı olduğuna vurgu yapılan raporda, “Kurumun taşınır kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde, kayıp, çalıntı veya diğer kurumların kullanımında olan eserlerin Resim Heykel Müzesinde kayıtlı göründüğü ve diğer birimlerin taşınırlarının kayıt ve sayım işlemlerinde eksiklikler bulunduğu görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

404 ESER FİİLİ OLARAK MÜZEDE DEĞİL!

Raporda, Resim Heykel Müzesi taşınır kayıtları üzerinden yapılan denetimlerde müze malzeme sicil raporunda kayıtlı 12 bin 924 taşınırın kaydı bulunduğu ancak kayıtlı taşınırlardan malzeme sicil raporunda kayıtlı resim ve tablolardan 404 adedinin müzede fiili olarak bulunmadığı ifade edildi.

Raporda, kurumun müzede bulunmayan 404 adet resim ve tablonun 23 tanesi ile ilgili “kayıp” 7 tanesi ile ilgili “demirbaştan düşürülmüş” 4 tanesi için ise “çalındı” şeklinde açıklama yapıldığına vurgu yapıldı. Ayrıca bir tablonun da kayıtlarda “sahte” olarak kayıtlı olduğuna dikkat çekildi. Sayıştay’ın önceki yıllarda da aynı uyarıda bulunduğu ancak bununla ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığı öğrenildi.