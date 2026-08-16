Cumhuriyet Gazetesi Logo
SDG’nin Kobani sorumlusu Erdoğan ve Bahçeli'yi övdü, 'YPG-SDG’nin feshini birkaç gün içinde duyuracağız' dedi

SDG’nin Kobani sorumlusu Erdoğan ve Bahçeli'yi övdü, 'YPG-SDG’nin feshini birkaç gün içinde duyuracağız' dedi

16.08.2026 09:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
SDG’nin Kobani sorumlusu Erdoğan ve Bahçeli'yi övdü, 'YPG-SDG’nin feshini birkaç gün içinde duyuracağız' dedi

SDG'nin Kobani sorumlusu Mahmut Berxwedan, Şam'daki HTŞ yönetimiyle askeri sorunların yüzde 99 oranında aşıldığını belirterek, "Birkaç gün içerisinde YPG-SDG'nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim yapısı da ortadan kalkacak" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de öven Berxwedan "Erdoğan ve Bahçeli’nin üstlendiği misyon gerçek bir vatansever sorumluluğu ve geleceği inşa tavrıdır" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Terör örgütü PKK'nin Suriye'deki yapılanması olan SDG'nin birkaç gün içinde feshinin duyurulacağı belirtildi. Açıklamada, terör örgütünün Kobani sorumlusu Mahmut Berxwedan'dan geldi.

AKP'ye yakın Türkiye gazetesine konuşan Berxwedan, Suriye'deki HTŞ yönetimi ve ordusuyla entegrasyon konusunda bütün sıkıntıların yüzde 99 oranında aşıldığını belirterek “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde YPG-SDG’nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim yapısı da ortadan kalkacak. Tek ordu, tek devlet, tek bir bayrak, ortak vatan çerçevesinde el ele yeni Suriye’yi inşa edeceğiz” dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ ÖVDÜ

Suriye’de gelinen noktanın Türkiye’de yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyleyen Berxwedan “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli çok büyük riskleri olsa da belki de bin yılın hamlesini yaptı. Akan kanı durdurmanın yanında açılan yeni sayfanın sadece Suriye, Irak, İran sathında değil yeniden şekillenen Orta Doğu jeopolitiğine çok önemli etkileri olacak. Bunu da yakın zamanda göreceğiz. Bu açıdan bakıldığında Sayın Erdoğan ve Bahçeli’nin üstlendiği misyon gerçek bir vatansever sorumluluğu ve geleceği inşa tavrıdır. Dâhiyane bir çözüm yöntemi ürettiler. Zaten bundan başka çözüm de yoktu. Kürtleri yok sayarak ya da ihmal ederek bu kaos ikliminden çıkmak zordu. Bunu Erdoğan ve Bahçeli’nin çok net gördüğünü düşünüyorum. Böyle bir adımı da zaten ancak büyük devlet adamları atabilir ve tarihe geçebilir” dedi.

'ÜMMET' ÇERÇEVESİ İSTEDİ

Gazetenin aktardığına göre terör örgütü sorumlusu sözlerinde "İslam ümmeti" vurgusu da yaparak “Birlikte yaşamanın kodları her anlamda şekilleniyor. Kürtler öz itibarı ile Müslüman bir topluluk ve Suriye’de ya da yaşadığımız coğrafyalarda İslam ümmeti çerçevesi hiçbir Kürdü rahatsız etmez. Bu bizim doğal sosyolojimiz. Suriye içerisinde de diğer coğrafyalarda da varlığımızı ancak bu şekilde sürdürebiliriz. Aynı bayrak, aynı devlet, ortak vatan ve ordu ile ancak ayakta kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #YPG #sdg

İlgili Haberler

SDG lideri Abdi'den çarpıcı açıklamalar:
SDG lideri Abdi'den çarpıcı açıklamalar: "Uyuşturucu kaçakçılığına engel olamadık..." Terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Suriye hükümetiyle geçen yıl imzalanan kritik Mart anlaşmasının ardından ilk kapsamlı röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Abdi, hem savaş sürecine hem de Şam ile ilişkilere dair önemli detayları paylaştı.
AKP kulislerinde SDG alarmı: ‘Silah bırakma netleşmeden hiçbir adım atılmaz’
AKP kulislerinde SDG alarmı: ‘Silah bırakma netleşmeden hiçbir adım atılmaz’ Terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile SDG yöneticisi İlham Ahmed’in mart ayında İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü iddiası, Ankara kulislerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İktidar kulislerinde özellikle SDG’nin pozisyonundan duyulan rahatsızlık dikkat çekerken, AKP kurmayları “örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakmasına ilişkin net tablo ortaya çıkmadan sürece ilişkin yeni aşamaya geçilmesinin mümkün olmadığını” dile getiriyor. Kulislerde, MHP ve DEM Parti’nin sürecin hızlandırılmasını istediği, AKP’nin ise milliyetçi seçmen tepkisi nedeniyle daha temkinli çizgide durduğu konuşuluyor.
SDG’li Sipan Hemo, Suriye’de bakan yardımcısı olmuştu: Türkiye’de terör listesinden çıkarıldı
SDG’li Sipan Hemo, Suriye’de bakan yardımcısı olmuştu: Türkiye’de terör listesinden çıkarıldı SDG’nin önde gelen isimlerinden biriyken Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanan Sipan Hemo kod adlı Semir Asu, Türkiye’de terör listesinden çıkarıldı. İçişleri Bakanlığınca 20 milyon lira ödülle aranan Hemo’nun bakan yardımcısı yapılması tepki çekmişti.