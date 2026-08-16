SDG’nin Kobani sorumlusu Erdoğan ve Bahçeli'yi övdü, 'YPG-SDG’nin feshini birkaç gün içinde duyuracağız' dedi

Terör örgütü PKK'nin Suriye'deki yapılanması olan SDG'nin birkaç gün içinde feshinin duyurulacağı belirtildi. Açıklamada, terör örgütünün Kobani sorumlusu Mahmut Berxwedan'dan geldi.

AKP'ye yakın Türkiye gazetesine konuşan Berxwedan, Suriye'deki HTŞ yönetimi ve ordusuyla entegrasyon konusunda bütün sıkıntıların yüzde 99 oranında aşıldığını belirterek “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde YPG-SDG’nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim yapısı da ortadan kalkacak. Tek ordu, tek devlet, tek bir bayrak, ortak vatan çerçevesinde el ele yeni Suriye’yi inşa edeceğiz” dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ ÖVDÜ

Suriye’de gelinen noktanın Türkiye’de yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyleyen Berxwedan “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli çok büyük riskleri olsa da belki de bin yılın hamlesini yaptı. Akan kanı durdurmanın yanında açılan yeni sayfanın sadece Suriye, Irak, İran sathında değil yeniden şekillenen Orta Doğu jeopolitiğine çok önemli etkileri olacak. Bunu da yakın zamanda göreceğiz. Bu açıdan bakıldığında Sayın Erdoğan ve Bahçeli’nin üstlendiği misyon gerçek bir vatansever sorumluluğu ve geleceği inşa tavrıdır. Dâhiyane bir çözüm yöntemi ürettiler. Zaten bundan başka çözüm de yoktu. Kürtleri yok sayarak ya da ihmal ederek bu kaos ikliminden çıkmak zordu. Bunu Erdoğan ve Bahçeli’nin çok net gördüğünü düşünüyorum. Böyle bir adımı da zaten ancak büyük devlet adamları atabilir ve tarihe geçebilir” dedi.

'ÜMMET' ÇERÇEVESİ İSTEDİ

Gazetenin aktardığına göre terör örgütü sorumlusu sözlerinde "İslam ümmeti" vurgusu da yaparak “Birlikte yaşamanın kodları her anlamda şekilleniyor. Kürtler öz itibarı ile Müslüman bir topluluk ve Suriye’de ya da yaşadığımız coğrafyalarda İslam ümmeti çerçevesi hiçbir Kürdü rahatsız etmez. Bu bizim doğal sosyolojimiz. Suriye içerisinde de diğer coğrafyalarda da varlığımızı ancak bu şekilde sürdürebiliriz. Aynı bayrak, aynı devlet, ortak vatan ve ordu ile ancak ayakta kalabiliriz" ifadelerini kullandı.