Seçilmiş CHP Ankara İl Başkanvekili Işık'tan Çankaya Belediyesi operasyonuna tepki: Butlan operasyonunun devamı

Seçilmiş CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksek Işık Çankaya Belediye'sine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ve belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çağrıldığında hiç zorluk çıkarmadan savcılığa gidebilecek insanların sabahın erken saatlerinde, evlerinden, çocuklarının yanından yaka paça alınarak götürüldüğünü ifade eden Işık, "Herkes soruşturulabilir. Kimin hakkında kuşkulu bir durum varsa o durumun soruşturulmasında hiçbir beis yoktur. Ancak bu soruşturmaların evrensel hukuk ilkeleri ve bizim yerleşik içtihatlarımız çerçevesinde yapılması gerekir. Ortada hiçbir şey yokken Belediye Başkanımız, belediye meclis üyelerimiz ve Çankaya Belediyesi’nin başkan yardımcısı ve bürokratlarının şafak vakti göz altına alınması kabul edilemez. Hepimiz biliyoruz ki Çankaya Belediyesi, Türkiye belediyeciliğinin göz bebeğidir. Bugüne dek gerçekleştirdiği pek çok proje, her partiden belediye için yol gösterici niteliktedir. Her şey Sayıştay Denetçilerinin kontrolünden geçtiği halde, mülkiye müfettişlerinin düzenli olarak denetlediği bir belediye iken bir şafak baskınıyla göz altıların gerçekleştirilmesinin nedeni, iktidarın içine düştüğü durumdur. Bu operasyonlar, iktidarın ömrünü uzatma girişimidir. Hüseyin Başkanımızın yanındayız" diye konuştu.

"İTİBAR SUİKASTI YAPMAK İSTİYORLAR"

Bir noktanın daha altını çizmek istediğini belirten Işık, "Bu operasyonlar, CHP’ye yapılan butlan operasyonunun bir devamıdır. Partiyi güçsüz düşürmek isteyenler, partinin gözde belediyelerine yapılan operasyonlarla itibar suikastı yapmak istiyorlar. Ancak bu çabalar boşunadır. Ankaralılar, Çankayalılar, Çankaya Belediyemizin ve başkanımız Hüseyin Can Güner’in çalışmalarından memnun ve onun yanındadır.

Buradan bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Adalet duygusunu zedeleyecek, toplumsal vicdanı yaralayacak işler yaparak, bizi susturamazsınız. Hüseyin başkanımız da, biz de dimdik ayaktayız. Bu günler geçecek, geriye tarihin doğru tarafından duranların kararlı duruşu kalacaktır” dedi.