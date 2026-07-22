Seçilmiş CHP il başkanvekilinden Yeni Parti açıklaması: 'Yeni Parti iktidarında, öteki olmayacak'

Dünkü grup toplantısının ardından 74 İl Başkanı ile toplanan Özgür Özel’in, kurulacak Yeni Parti hakkında bilgi vermesinin ardından bir açıklama da butlan yönetimi tarafından görevden alınan CHP’nin seçilmiş Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık’tan geldi.

Partinin kurulacağı açıklamasından sonra X hesabında paylaşımda bulunan Işık, “Bu halk çaresiz değil; yeni bir yol açıldı. Yolu açan Genel Başkanımız Özgür Özel. Şimdi görevimiz, o yolu, işçinin, işsizin, memurun, emeklinin, öğrencinin, öğretmenin, engellinin, yaş almışların, kadınların ve gelecek güvencesi isteyen herkesin yolu yapmaktır. YENİ PARTİ iktidarında, öteki olmayacak. Kimse kendini kimsesiz hissetmeyecek. Yürüyelim” dedi.