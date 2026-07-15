Seçilmiş il başkanvekili Işık'tan Güner'in tutuklanmasına tepki: Gözden kaçırılmak istenen 'masumiyet karinesi'

Çankaya Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Karara siyasetçilerden tepki geldi. Seçilmiş CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık da karara ilişkin bir açıklama yaptı.

Operasyonun 'haksız ve hukuksuz' olduğunu söyleyen Işık, "Prof. Dr. İzzet Özgenç’in de dikkat çektiği gibi soyut bir 'suç örgütü' iddiasında bulunulmuş. Özgenç Hoca, buna 'hukuksuzluk örneği' diyor. İddialara konu olan belge ve dosyalar incelenmeden, 'gizli tanık' gibi artık ne anlama geldiği belli olan yöntemlerle seçilmişleri zan altına bırakmak, kesinlikle kabul edilemez. Daha da vahimi, ortada somut bir suçlama, bu suçlama nedeniyle kaçma kuşkusu ve delillere karartma durumu söz konusu değilken seçimle gelmiş bir başkanın tutuklanmasıdır.

"KALDIĞI YERDEN HİZMETE DEVAM EDECEK"

Gözden kaçırılmak istenen 'masumiyet karinesidir' Mahkeme kararı olmadan Hüseyin Can Başkanımız baştan suçlu ilan etmek, adalet duygusunu ve toplumun vicdanını sarsan bir durumdur. Hüseyin Başkanımıza yapılan siyasi bir operasyondur. Dün yanındaydık; bugün de yarın da yanındayız. Zaman gelecek ve Hüseyin Başkan, kaldığı yerden Çankaya halkına hizmet edecek" dedi.