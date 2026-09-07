Seçim anketi... 'Topuklu Efe' Çerçioğlu'nun transferi işe yaramadı: AKP çakıldı, fark yüzde 24!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılması, iktidar partisinde beklenenin aksine bir etki oluşturdu.

Aydın'daki halk desteğini büyük ölçüde kaybeden ve "Topuklu Efe" olarak tanınan Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinin birinci yılında yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Anketçi ve veri analisti Murat Kızılboğa'nın paylaştığı verilere göre, genel seçimlerde Aydınlı seçmenin yüzde 28'inin oyunu alan AKP'ye desteğin, Ağustos 2026 anketinde yüzde 24 seviyesine kadar gerilediği görüldü.

"Bu pazar genel seçim olsa tercihinizi kimden yana kullanırsınız?" sorusu yöneltilen Aydınlı seçmenin yarıya yakını, Özgür Özel'in temmuz ayında kurduğu YENİ Parti'yi tercih edeceğini belirtti.

Anket sonuçları şu şekilde:

"Aydın | Genel Seçim - AĞUSTOS 2026

"Türkiye'nin Veri Haritası" Ağustos Raporu sonuçlarına göre...

BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA...

%49,0 - YENİ Parti (+0,3)

%24,5 - AK Parti (+0,3)

% 7,2 - MHP (-0,3)

% 6,5 - İYİ Parti (+0,2)

% 6,2 - DEM Parti (+0,2)

% 3,0 - ZP (-0,3)

% 2,2 - CHP (-0,4)

% 1,4 - Diğerleri

Milletvekili Dağılımı

6 - YENİ Parti

2 - AK Parti"