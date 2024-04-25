Seçim sonrasına bırakılmıştı... İmamoğlu davası başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması bugün görülecek. Bir önceki duruşmada hakim, savcının İmamoğlu'nun zorla getirilmesi talebini reddetmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:20
Seçim sonrasına bırakılmıştı... İmamoğlu davası başlıyor
Abone Ol google-news

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihaleyle ilgili İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı rapor, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. 

İddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede ise İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.  

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde söz konusu davanın üçüncü duruşması bugün görülecek. 

Savcının, İmamoğlu'nun zorla mahkemeye getirilmesi talebini reddeden hakim, dosyayı incelemek üzere Sayıştay denetçilerine sevk ederek duruşmayı 25 Nisan 2024'e ertelemişti.


Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri İmamoğlu haberleri siyasi yasak haberleri

İlgili Haberler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti
İBB Başkanı İmamoğlu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukları ağırladı: 'Başkanlık koltuğu millete aittir'

İBB Başkanı İmamoğlu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukları ağırladı: 'Başkanlık koltuğu millete aittir'
İmamoğlu koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Selim'e devretti

İmamoğlu koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Selim'e devretti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarında yeni dönem

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarında yeni dönem
Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu

Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu
Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’

Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’
Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü

Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü
Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama

Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Süleyman Soylu, yazarımız Murat Ağırel'i hedef aldı: 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil'

Süleyman Soylu, yazarımız Murat Ağırel'i hedef aldı: 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil'
Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!

Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!