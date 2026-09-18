Seçim yılını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: '2028'de Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için...'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere geldiği Adana’da AKP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Adalet Bakanı Gürlek, konuşmasında 2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimine değinerek, "2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte; el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik riayetiyle sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı’nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"SÜREÇTE GÜZEL BİR AŞAMAYA GELDİK"

"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen sürece ilişkin de konuşan Gürlek, sürecin farklı illerde anlatılması amacıyla sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle görüşmeler yaptıklarını belirterek "Biliyorsunuz Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu sürecin nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Sürekli olarak bu konuda illerde toplantılar yapıyoruz. Bugün de Adana buluşmamızda sanıyorum kanaat önderlerimiz ve sivil toplum örgütleriyle de bir buluşma yapacağız" ifadelerini kullandı.

Süreç kapsamında hazırlanan düzenlemede şehit ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini öne süren Gürlek, yasanın yürürlüğe girmesi için terör örgütünün tasfiyesi ve silahların bırakılması şartına dikkat çekti.