Seçmenin nabzı tutuldu: Parti kapatılmasına nasıl bakılıyor?

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 10:40

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 10:44

HDP'ye yönelik kapatma davası gündemdeki yerini korurken Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi, 27 ilde 2 bin 400 kişilik bir araştırma gerçekleştirdi.

Seçmenlere "Şimdi size okuyacağım ifadelerden hangisi Türkiye'de siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili görüşünüzü ne iyi ifade eder?" şeklinde bir soru soruldu.

Seçmenlerin yüzde 46,9'u 'koşullar gerektirdiğinde partiler kapatılabilmelidir' derken, yüzde 48,6'su siyasi partilerin kapatılmasına her koşulda karşı olduğunu belirtti. Yüzde 4,5'i ise 'bilmiyorum' dedi.

Parti tercihlerine göre incelendiğinde AKP seçmeninin yüzde 74,2'si partilerin kapatılabilmesini desteklerken yüzde 19,5'i siyasi partilerin kapatılmasını yanlış bulduğunu ifade etti. Bu oran MHP seçmeninde ise yüzde 16,9.

Muhalefet partilerine bakıldığında ise HDP seçmeninde yüzde 95,9 CHP seçmeninde yüzde 76,3, İYİ Parti seçmeninde yüzde 58,9 oranında siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduğu görülüyor.

Bunun partilere dağılımıysa şöyle:

AKP

Kapatılmasına karşı: Yüzde 19,5

Karşı değil: Yüzde 74,2

Kararsız: Yüzde 6,3

CHP

Kapatılmasına karşı: Yüzde 76,3

Karşı değil: Yüzde 21,4

Kararsız: Yüzde 2,3

HDP

Kapatılmasına karşı: Yüzde 95,9

Karşı değil: Yüzde 1

Kararsız: Yüzde 3

İYİ Parti

Kapatılmasına karşı: Yüzde 58,9

Karşı değil: Yüzde 38,5

Kararsız: Yüzde 2,5

MHP

Kapatılmasına karşı: Yüzde 16,9

Karşı değil: Yüzde 81,3

Kararsız: Yüzde 1,8