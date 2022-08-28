Sedat Peker'in 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiasının ardından Kılıçdaroğlu paylaşımını hatırlattı

28 Ağustos 2022 Pazar, 11:29

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in dün gündeme getirdiği iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan, 24 Ağustos'ta yayımladığı videosunu alıntılayarak, "Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller" dedi.

Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller. https://t.co/h6pjcVVyAh — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 28, 2022

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, 24 Ağustos'ta Twitter'dan paylaştığı videoda şunları kaydetmişti:

Dünya faizleri yukarı çekiyor, Merkez Bankamız faizi indiriyor. Erdoğan da nas algısı yapıyor. Ben size olan biteni basit bir dille anlatayım; faiz artıran ülkeler, yatırımcıları ve dolayısıyla dövizi kendi ülkelerine çağırıyor. Faizi düşürenler de yatırımcıya ve dövize ‘gelme’ demiş oluyor. Açıkça söylemek gerekirse dışardan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Bankamız zorlaştırıyor. Dövizi kıt hale getiriyor. Peki sonrasında ne oluyor? Türk Lirası’nın değeri düşüyor dövizin fiyatı artıyor.

Merkez Bankası ilan ettiği bu düşük faiz oranıyla bankalara kredi veriyor. Veriyor da paralelde piyasada yatırımcı kıtlığı oluştuğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor. Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar ya kredi de bir ürün, onun da fiyatı artıyor. Banka bakıyor piyasa şartlarına bu ürünün fiyatı artıyor mu? Ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Doğal bir şey bu. Peki sonuç? Bankalar için yüzde 400 kâr artışı, sizler için sefalet. Erdoğan ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalmak için kredi almak zorunda olan kitlenin son parasını da alıyor ve varsıllara veriyor. Erdoğan kim nas kim?

Ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Karı yüzde 400 artmış o bankalar en garibanın borcunu tefeciye satıyor. Yeter ki kendi bilançoları düzelsin. Garibanın da ‘ne hali varsa görün’ diyorlar. Şimdi bu tefeci şirketler telefon açıp tehdit edeceklerdir fakiri fukarayı. Hadi bu saray iktidarının ne olduğu ortada ama ben bankalara ne diyeyim? Kılıçdaroğlu sadece ‘5’li çeteyle masaya oturmam’ demiyor. ‘Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam' diyor. Erdoğan’ın gemisine binip halkımızı soyup soğana çevirenle benim bir derdim var.

Sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertleri ülkenin geleceği değil dertleri bu kirli düzeni devam ettirmek. İktidar değişse de sistemin devamlılığını sağlamak. Bunu sadece AK Parti yapıyor zannetmeyin. Bu kirli odaklar hem anket şirketleri hem de medya üzerinden sürece dahil olmak istiyorlar. Benim derdim sadece saray iktidarıyla değil halkı fakirleştiren herkesledir. Benim için hepsi millet düşmanı. Onlara söyledim yine söylüyorum. İster beşli çete olsun ister finans devleri Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız sizlerle oturmam. Sizlerle pazarlık yapmam. Sizin desteğini alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Hem nalına hem mıhına 'hadi oradan' diyorum.

Borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar çetecidir, bunlar mafyadır, bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza göz koyanlardır. Sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım. Ödemeyin.

PEKER’İN İDDİALARI NELER?

Sedat Peker’in kullandığı Deli Çavuş adlı Twitter hesabından yapılan 50 tweetlik paylaşım serisinde eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Ta?kesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın rüşvet aldığını iddia etti. Peker, iddialarıyla birlikte bazı whatsapp yazışmalarını da paylaştı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini öne süren Peker, Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyledi. Burada danışmanlık adı altında 12 milyon TL “rüşvet” istediğini öne süren Peker, iddiasıyla beraber danışmanlık sözleşmesine dair belgeyi de paylaştı. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyleyen Peker, "Eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir, onun arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medyanın başındaki Serhat Albayrak'tır" iddiasında bulundu.

Mine Tozlu Sineren'in daha sonra eski Kıyı Koruma Genel Müdürü ve TOBB üyesi Salih Orakcı'ya yönlendirildiğini söyleyen Peker, Orakcı'nın, Mine Tozlu Sineren'in şirketlerinden birinde ortaklık istediğini ve iki lüks araba parası aldığını iddia etti.

Orakcı'nın arabalar dışında 2,5 milyon lira istediğini de öne süren Peker, "Mine Hanım bu parayı da yollar. Ancak tüm bu süreçlerden sonra sermaye artırımı işi olmayınca Mine Hanım ortaklık işlerinin iptal edilmesi için talimat verir" dedi.