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Seferihisar Belediyesi soruşturması: Belediye başkan yardımcısının şöförü tutuklandı

Seferihisar Belediyesi soruşturması: Belediye başkan yardımcısının şöförü tutuklandı

2.09.2026 09:29:00
Güncellenme:
DHA
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Seferihisar Belediyesi soruşturması: Belediye başkan yardımcısının şöförü tutuklandı

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İsmail Yetişkin ile Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförleri A.D. ve Mustafa Kublay emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa Kubilay tutuklandı, A.D.’ye ise ev hapsi verildi.
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İZMİR'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İsmail Yetişkin ile Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförleri A.D. ve Mustafa Kublay emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı, A.D.’ye ise ev hapsi verildi.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P., N.H. ve İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, 25 Haziran'da gözaltına alındı. Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ev hapsi kararı verilip görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise daha sonra görevine iade edildi.

Soruşturma sürerken, 28 Ağustos'ta Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü Mustafa Kublay polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Kublay ise Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" adı altında yürütülen soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P, N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, 25 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti. Ardından Seferihisar Belediye Meclisinde yapılan seçimde, CHP'li meclis üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekilliğine seçilmişti. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise "ev hapsi" kararı verilerek görevden uzaklaştırılmış, daha sonra görevine iade edilmişti.

Soruşturmada şoförler A.D. ile M.K. ise 28 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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