Şehrin CHP'de kalan tek belediye başkanıydı: İstifa ettiğini duyurdu

Özgür Özel başkanlığında 91 milletvekilinin YENİ Parti'yi kurmasıyla, Kırklareli'nde 9 belediye başkanı CHP'den istifa etmişti.

CHP'de kalan son belediye başkanı olan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

Gerenli şunları yazdı:

"Mutlak butlan süreciyle başlayan ve son olarak Kırklareli İl Örgütüne yapılan atamalar ile devam eden bu gelişmeler; ilkelerim, değer yargılarım ve siyasi ahlak anlayışımla bağdaşmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum. Lüleburgaz halkına ilk göreve geldiğimde söz verdiğim gibi; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, sosyal demokrasinin evrensel değerlerine bağlı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim."