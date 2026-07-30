Selahattin Demirtaş'tan 'Narin Güran' adımı: Babası Arif Güran ile görüşecek

Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşecek.
Görüşme Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle Edirne Cezaevi'nde gerçekleşecek.
DOSYAYI İNCELEDİ
Demirtaş'ın basın danışmanından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
''Edirne Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yarın (31 Temmuz Cuma) saat 10.00’da, Adalet Bakanlığının özel izniyle, Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşecektir.
Narin Güran dosyasını avukatlardan edinerek inceleyen Demirtaş'ın, görüşme sonrasında yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.''