Selçuk Özdağ açıkladı: Gelecek Parti milletvekillerinin yol haritası ne olacak?

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni feshetmesinin ardından Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili, Gelecek Partili Selçuk Özdağ, "Biz grubumuzu koruyacağız, bu grubun misyonuna herkes inanıyor" dedi. Özdağ, bağımsız olarak Yeni Yol'da kalacaklarını söyledi.

"BİZ GRUBUMUZU YAŞATACAĞIZ"

Sözcü TV'ye konuşan Özdağ, Yeni Yol Grubu'nda siyaset yapmaya devam edeceklerini kaydederek "Biz grubumuzu yaşatacağız. Dört milletvekiliyiz. Bu grubun misyonuna herkes inanıyor. Bu grupla beraber direniyoruz. Bu grupla beraber daha çok konuşuyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği kanunlara karşı" dedi.

Selçuk Özdağ, İYİ Parti ya da Yeni Parti'ye geçebileceği iddialarını yalanladı.

"Grubumuzu yaşatmak istiyoruz" diyen Özdağ, bağımsız olarak Yeni Yol'da kalacaklarını söyledi.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu, TBMM'deki çalışmalarını sürdürürken, Gelecek Partisi kontenjanından grupta yer alan milletvekilleri şunlar:

Sema Silkin Ün (Denizli)

Selçuk Özdağ (Muğla)

Kani Torun (Bursa)

Mustafa Bilici (İzmir)

Dört milletvekilinin, Yeni Yol Grubu çatısı altında çalışmalarını sürdüreceği ancak bağımsız milletvekili statüsünde görev yapacağı belirtildi.