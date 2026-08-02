Selman Öğüt'ten itiraf gibi 'Sinem Dedetaş' sözleri: 'Mağduru' buldu, medyaya 'akıl' verdi! 'İnşaatçılar kan kusuyordu'

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2023 yılında Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan ve 2024 senesinde ismi üniversitenin sitesinden çıkarılan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Selman Öğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dedetaş'ın müteahhitleri 'mağdur' ettiğini savundu.

Öğüt şunları yazdı:

"Medyacı arkadaşlar kusura bakmasın ama bazen kafaları hiç çalışmıyor.

Sinem Dedetaş'la ilgili bir sürü haber giriyorsunuz.

Biri de akıl edip 2 senedir kan kusan inşaat sektöründeki insanlarla röportaj yapmıyor.

Ben senelerdir Üsküdar'da yaşıyorum.

Sinem Dedetaş geldikten sonra özellikle inşaatla uğraşanların çektiklerini bizzat duyuyorum.

Sudan sebeplerle insanların ekmeğine kan doğrandı. İnşaatları durduruldu.

2 senedir sadece kira ödeyip milyonlarca lira zarar eden müteahhitler var.

Mağdurlar bu operasyonun çok geç kaldığını düşünüyor.

İnşallah bundan sonra bu mağdurların yüzü güler.

Lütfen medyacı olmanın gereğini yapın ve birkaç kişiye mikrofon uzatın.

Size başta Nazım ve Sinem olmak üzere kimlerle ve nelerle uğraştıklarını anlatsınlar."

Medyacı arkadaşlar kusura bakmasın ama bazen kafaları hiç çalışmıyor.



Sinem Dedetaş'la ilgili bir sürü haber giriyorsunuz.



Biri de akıl edip 2 senedir kan kusan inşaat sektöründeki insanlarla röportaj yapmıyor.



Ben senelerdir Üsküdar'da yaşıyorum.



Sinem Dedetaş geldikten… — Selman ÖĞÜT (@selmanogut) August 1, 2026

SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

İntihal uygulamasına sokulan yüksek lisans tezinde, başka çalışmalar ile yüzde 51’lik benzerlik tespit edilen Öğüt, 2015’te, doçentlik “iletisi”yle gündeme gelmişti.

WikiLeaks sızıntılarında yer alan mailde, Öğüt, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a "AK Parti iktidarından önce paraleli, masonu, ırkçısı doçentliğini, jürileri “ayarlayıp” aldı. Yekta Hoca sağ olsun bunu otomatiğe çevirtti. Hakkımı helal etmiyorum. Ama reisimizin dediği gibi durmak yok, yola devam” dedi.

Öğüt, 2018’de “Doçentlikte mülakatı kaldıran” yasanın geçmesinin ardından doçent olabilmişti.

“Kemalizm virüstür”, “Mustafa Kemal Atatürk bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan’ı desteklerdi” ve “Yabancı dil bilmeden doçent olunabilir” sözleriyle anımsanan Öğüt’ün babası Salim Öğüt ise 2010’da, FETÖ’nün kanalı Mehtap TV’de katıldığı bir program sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Firari FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Öğüt’ün yaşamını yitirmesinin ardından taziye yayımladı. Öte yandan Öğüt’ün, AKP içinde örgütlendiği bilinen Pelikan grubunun da üyesi olduğu iddia ediliyor.