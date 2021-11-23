Selvi, hayat pahalılığı eylemlerine karşı devrede: "İkinci Gezi mi planlanıyor?"

23 Kasım 2021 Salı, 09:21

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yurttaşların ülkedeki hayat pahalılığına karşı tepkilerini dile getirmek için yaptıkları eylemlerden rahatsız oldu.

Selvi, köşesine "İkinci Gezi mi planlanıyor?" başlığıyla taşıdığı konuyla ilgili olarak "Demokratik tepki, bir haktır. Yeter ki şiddete bulaşılmasın" diyen Selvi, İzmir’de ve Ankara'da geçen hafta emek ve meslek örgütleri ile siyasi partiler tarafından düzenlenen protesto eylemlerine dikkat çekip şöyle yazdı:

"Şiddete bulaşmayan, demokratik bir eylem olduğu sürece sorun yok. Hatta örgütlü ya da örgütsüz sivil tepkiyi demokrasinin seviyesiyle doğrudan ilintili görürüm. Ama bu, benim bu eylemlerin arkasında ne var sorusuna yanıt aramama engel olmadı. ”İkinci ‘Gezi’ mi planlanıyor?” sorusunu daha ciddiye almama vesile oldu.

Ben her şeyde bir Gezi belirtisi aramayı doğru bulmuyorum. Ama Gezi olaylarının da önce çevre duyarlılığı ile başladığını unutmamalıyız. Gerçekten de 30-31 Mayıs ve 1 Haziran’da “Üç beş ağaç işiydi” ancak FETÖ’cü zabıta ve polislerin sabaha karşı çadırları yakmasıyla yaşanan provokasyonla Gezi bambaşka bir hale büründü. Türkiye’deki en yaygın ve en uzun süreli kalkışma girişimine sahne oldu."