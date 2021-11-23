Selvi, hayat pahalılığı eylemlerine karşı devrede: "İkinci Gezi mi planlanıyor?"
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İzmir ve Ankara'da yurttaşların hayat pahalılığına karşı yaptığı eylemleri hedef aldı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yurttaşların ülkedeki hayat pahalılığına karşı tepkilerini dile getirmek için yaptıkları eylemlerden rahatsız oldu.
Selvi, köşesine "İkinci Gezi mi planlanıyor?" başlığıyla taşıdığı konuyla ilgili olarak "Demokratik tepki, bir haktır. Yeter ki şiddete bulaşılmasın" diyen Selvi, İzmir’de ve Ankara'da geçen hafta emek ve meslek örgütleri ile siyasi partiler tarafından düzenlenen protesto eylemlerine dikkat çekip şöyle yazdı:
"Şiddete bulaşmayan, demokratik bir eylem olduğu sürece sorun yok. Hatta örgütlü ya da örgütsüz sivil tepkiyi demokrasinin seviyesiyle doğrudan ilintili görürüm. Ama bu, benim bu eylemlerin arkasında ne var sorusuna yanıt aramama engel olmadı. ”İkinci ‘Gezi’ mi planlanıyor?” sorusunu daha ciddiye almama vesile oldu.
Ben her şeyde bir Gezi belirtisi aramayı doğru bulmuyorum. Ama Gezi olaylarının da önce çevre duyarlılığı ile başladığını unutmamalıyız. Gerçekten de 30-31 Mayıs ve 1 Haziran’da “Üç beş ağaç işiydi” ancak FETÖ’cü zabıta ve polislerin sabaha karşı çadırları yakmasıyla yaşanan provokasyonla Gezi bambaşka bir hale büründü. Türkiye’deki en yaygın ve en uzun süreli kalkışma girişimine sahne oldu."
Video Haberler
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' çağrısı
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Erdoğan'dan ekonomik kurtuluş savaşı açıklaması
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası