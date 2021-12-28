Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper

28 Aralık 2021 Salı, 09:09

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alarak başlattığı teftiş konusunda yazdı.

Selvi, Ankara’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine kayyum atanması gibi bir düşüncenin olmadığını öne sürdü.

Selvi, bugünkü köşe yazısında İBB’ye başlatılan teftiş hakkında şunları yazdı:

"Bu soruşturmanın sonucunda İmamoğlu görevden alınır mı, yerine kayyum atanır mı? İçişleri Bakanı Soylu, ”Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var” diyerek çerçeveyi çizdi. Ankara’da yaptığım temaslarda bu operasyonun hedefinin Ekrem İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atamak gibi bir hedef olduğuna dair bir sonuca ulaşmadım."

“Şimdiye kadar kamudan binlerce FETÖ’cü ve PKK’lı ihraç edildi. Şimdi o bakanlıklar terörle irtibatlı mı oldu?” diye soran Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten bu tür bir operasyon ters teper. İmamoğlu hakkında bir mağduriyet algısı oluşturur. Onu doğal olarak cumhurbaşkanı adaylığına taşır. Zaten öyle bir hedef yok. O nedenle İmamoğlu’nun terör operasyonundan bir mağduriyet oluşturup cumhurbaşkanlığına sıçrama çabalarını görüyorum. Ama buradan cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz. Tekrar altını çizmek isterim. Bu soruşturma sonucunda İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atanması gibi bir düşünce yok."