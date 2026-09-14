Senaristleri ifadeye çağırılmıştı: Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı 'Kurtlar Vadisi raporu' yeniden gündemde

KOZİNOĞLU’NUN RAPORUNDA NELER YER ALIYORDU?

2004 yılında Milliyet gazetesinde Tolga Şardan imzasıyla yayımlanan habere göre, Kozinoğlu’nun hazırladığı raporda “Kurtlar Vadisi” dizisine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

Raporda, dizinin dönemin cezaevindeki Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin’in (Nuriş) yönlendirmeleri doğrultusunda senarist Raci Şaşmaz ve yönetmen Osman Sınav tarafından hazırlandığı ileri sürüldü.

Dizideki bazı karakterlerin gerçek hayattaki isimlerden esinlenilerek oluşturulduğu da raporda iddia edildi. Buna göre dizideki “Çakır” karakterinin Alaattin Çakıcı’yı, “Halit” karakterinin ise Nuri Ergin’i temsil ettiği öne sürüldü.

Raporda ayrıca dizinin finansmanına ilişkin de çeşitli iddialara yer verildi. Tahir Kıran’ın yanı sıra Sedat ve Vedat Kasım kardeşlerin isimleri raporda geçti.