Senaristleri ifadeye çağırılmıştı: Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı 'Kurtlar Vadisi raporu' yeniden gündemde

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden gündemde.
Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı.
Senaristlerin ifadeye çağrılmasıyla birlikte, Kozinoğlu’nun 2000’li yılların başında hazırlayarak dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’a sunduğu “Kurtlar Vadisi” başlıklı rapor da yeniden gündeme geldi.
KOZİNOĞLU’NUN RAPORUNDA NELER YER ALIYORDU?
2004 yılında Milliyet gazetesinde Tolga Şardan imzasıyla yayımlanan habere göre, Kozinoğlu’nun hazırladığı raporda “Kurtlar Vadisi” dizisine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.
Raporda, dizinin dönemin cezaevindeki Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin’in (Nuriş) yönlendirmeleri doğrultusunda senarist Raci Şaşmaz ve yönetmen Osman Sınav tarafından hazırlandığı ileri sürüldü.
Dizideki bazı karakterlerin gerçek hayattaki isimlerden esinlenilerek oluşturulduğu da raporda iddia edildi. Buna göre dizideki “Çakır” karakterinin Alaattin Çakıcı’yı, “Halit” karakterinin ise Nuri Ergin’i temsil ettiği öne sürüldü.
Raporda ayrıca dizinin finansmanına ilişkin de çeşitli iddialara yer verildi. Tahir Kıran’ın yanı sıra Sedat ve Vedat Kasım kardeşlerin isimleri raporda geçti.
RAPORDA MEHMET AĞAR VE HASAN ATİLLA UĞUR İDDİALARI
Kozinoğlu’nun raporunda eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın da adı yer aldı.
Raporda, Raci Şaşmaz’ın Elazığ’da yaşayan Kadiri cemaati lideri ve eski Elazığ Milletvekili Abdülkadir Şaşmaz’ın akrabası olduğu, Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın da Raci Şaşmaz’ın kardeşi olduğu belirtildi.
Dizide devlet, mafya ve güvenlik güçleri arasındaki ilişkilere yönelik anlatının kaynağına ilişkin olarak ise dönemin Jandarma İstihbarat Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur’un adı raporda geçti.
KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE YAYINLANAN BÖLÜM
Senaristlerin soruşturmada ifadeye çağrılmasının nedenleri arasında dizinin bazı bölümleri ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlama da bulunuyor.
Dosyadaki tespitlere göre, “Kurtlar Vadisi”nin 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünde “Kazım Kaşifoğlu” adlı karakterin bir hücrede tutulduğu ve daha sonra Yaşar Ağa’ya teslim edildiği sahneler yer aldı.
Bu bölümde Kaşifoğlu karakterinin darp edildiği ve tehdit edildiği belirtildi.
Söz konusu bölümün yayımlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirdi.
Soruşturma kapsamında bu zamanlamanın yanı sıra dizinin ilerleyen bölümlerindeki bazı sahnelerin de incelendiği belirtildi.
“KAŞİFOĞLU” KARAKTERİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Dizinin 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümünde ise Kaşifoğlu karakterinin ölümünü konu alan bir sahne yer aldı.
Dosyadaki tespitlere göre Kaşifoğlu, spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini belirtti ve ardından duş aldı. Daha sonra “Kara” karakterinin Kaşifoğlu’nun koluna şırıngayla hava enjekte ettiği ve karakterin bu şekilde öldürüldüğü sahne ekrana geldi.
Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre sonra yayımlanan bu sahne, soruşturma kapsamında senaryo ile gerçek ölüm arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılmasına gerekçe olarak gösterildi.
“ERDOĞAN” YAZILI MEZAR TAŞI DA DOSYADA
Soruşturma kapsamında dizinin daha sonraki bölümlerinde yer alan bazı görsellerin de incelendiği belirtildi.
17 Mayıs 2012’de yayımlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde “ERDOĞAN” yazılı mezar taşının ekrana getirilmesi de soruşturma dosyasına giren ayrıntılar arasında yer aldı.
Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte, dizinin senaryosunda yer alan bu sahneler ile Kozinoğlu’nun hazırladığı rapordaki iddiaların bağlantısı araştırılıyor.
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın soruşturma kapsamında vereceği ifadelerin, dosyada yer alan bu iddialara ilişkin yeni değerlendirmelere dayanak oluşturması bekleniyor.