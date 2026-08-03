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Sera Kadıgil'e soruşturma... TİP'ten açıklama geldi: 'Düşünce ve ifade özgürlüğü tamamen ortadan kaldırılmıştır'

Sera Kadıgil'e soruşturma... TİP'ten açıklama geldi: 'Düşünce ve ifade özgürlüğü tamamen ortadan kaldırılmıştır'

3.08.2026 08:26:00
Güncellenme:
ANKA
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Sera Kadıgil'e soruşturma... TİP'ten açıklama geldi: 'Düşünce ve ifade özgürlüğü tamamen ortadan kaldırılmıştır'

Türkiye İşçi Partisi, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. TİP, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, “Sosyal medyada cadı avı yapmak yerine haksızlık ve hukuksuzluklarla ilgili sorumluluklarını yerine getirin” çağrısında bulundu.
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), İzmir’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Parti, soruşturmanın düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef aldığını savundu.

“DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ORTADAN KALDIRILDI”

TİP’in açıklamasında, Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı hakkında konuşmayı ve eleştirmeyi suç haline getiren, her söz söyleyene soruşturma başlatan yargı mekanizması, düşünce ve ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırmıştır.”

“YARGI SOPASIYLA HALKI SİNDİRME ÇABASI”

Milletvekillerinin siyaset yapmasının ve söz söylemesinin engellenmeye çalışıldığını savunan TİP, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Milletvekillerinin dahi siyaset yapmasını ve söz kurmasını yasak hale getirme çabası bugünkü rejimin ana karakteridir. Siyasi iktidarın ‘ya bizden olursun ya da yargılanırsın’ anlayışı, toplumsal rıza üretemedikçe yargı sopasıyla halkı sindirme çabasıdır.”

BAŞSAVCILIĞA “CADI AVI” TEPKİSİ

TİP, soruşturmanın pazar akşamı başlatılıp sosyal medyadan duyurulmasına da tepki gösterdi.

Açıklamada, “Ülkedeki adaletsizliklerle ilgilenmek yerine bir milletvekili hakkında pazar akşamı soruşturma başlatan ve bunu da sosyal medyadan duyuran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sözümüz, sosyal medyada ‘cadı avı’ yapmak yerine haksızlık ve hukuksuzluklarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleridir” denildi.

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