Serhat Albayrak'ın avukatı: Hukuki ve cezai işlem başlattık

28 Ağustos 2022 Pazar, 22:39

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üzerinden dönen rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş, iddialar ile ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Daha sonra Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyleyen Peker, "Eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir, onun arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medyanın başındaki Serhat Albayrak'tır" iddiasında bulunmuştu.

Peker'in öne sürdüğü rüşvet ağı iddialarının odağındaki Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren, "Bugün Türkiye’de kaç tane borsa patronu varsa bunu yaşıyorlar ve yaşamak zorunda. Anlatmak istediğim konu; küçük yatırımcıların uğradığı mağduriyetler. Şirketi de bu mağduriyetleri gidermek için aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Sineren, Sedat Peker'in iddialarını doğrulayarak "Bu işi açmamı sağlayan SPK'ydı. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var. Zehra Taşkesenlioğlu vasıtasıyla rüşvet teklifinde bulunulduğunu CİMER'e ilettim" demişti.

SERHAT ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ



Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'tan iddialara ilişkin avukatı aracılığıyla açıklama geldi.

Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.